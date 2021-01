L’ÎLE-DES-SOEURS, Québec, 05 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de décembre. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



« Le nombre de transactions bat un nouveau record pour un mois de décembre dans la RMR de Montréal pour tous les secteurs. Toutefois, nous continuons d’observer une hausse des inscriptions des copropriétés largement supérieure aux ventes sur l’Île de Montréal » souligne Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché à l’APCIQ.

Faits saillants du mois de décembre

Hausse significative de 8 % des ventes sur une base cumulative depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2019.





Fortes progressions des ventes pour les marchés périphériques, soit Saint-Jean-sur-Richelieu (+51 %), la Rive-Nord (+49 %), Laval (+33 %), la Rive-Sud (+31 %) et Vaudreuil-Soulanges (+25 %).





Les immeubles à revenus et les unifamiliales ont connu la plus importante croissance des ventes (+35 %), suivis par les copropriétés (+26 %).





Hausse marquée des inscriptions en vigueur de la copropriété (+18 %) et des plex (+15 %), du jamais vu depuis 2012 et 2011pour cette période. L’unifamiliale est toujours en forte baisse (-44 %).





Avec des conditions de marché toujours très à l’avantage des vendeurs, les prix médians continuent de connaître de très fortes augmentations pour l’unifamiliale (+21 %), alors qu’ils se maintiennent à des niveaux élevés pour la copropriété (+14 %) et les petits immeubles à revenus (+10 %).

