Bezons, le 5 janvier 2021 – 18h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.



Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 157 771

Solde en espèces : 192 302,38 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 232 492 titres 358 495,41 € 978 transactions VENTE 219 814 titres 344 016,91 € 972 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 145 093

Solde en espèces : 206 780,88 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 208 516

Solde en espèces : 83 358,40 €

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement MBE (épitaxie par jets moléculaires). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Laurent Pollet

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net







ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 978 232 492 358 495,41 972 219 814 344 016,91 01/07/2020 0 0 0 7 1350 1907,28 02/07/2020 1 3 4,2 13 2314 3296,06 03/07/2020 8 1495 2113,63 0 0 0 06/07/2020 11 3559 4902,88 7 1561 2195,7 07/07/2020 1 100 139 9 2498 3541,91 08/07/2020 1 200 280 4 221 312,74 09/07/2020 3 180 254,81 7 1234 1754,25 10/07/2020 7 985 1391,41 0 0 0 13/07/2020 0 0 0 8 1631 2336,73 14/07/2020 8 1426 2026,77 5 949 1364,57 15/07/2020 7 2700 3793,5 0 0 0 16/07/2020 3 950 1336,27 6 2155 3055,14 17/07/2020 1 600 852 8 1705 2447,19 20/07/2020 1 100 149 16 4536 6854,8 21/07/2020 13 4332 6640,96 17 3248 5041,22 22/07/2020 7 1506 2320,75 5 1055 1638,73 23/07/2020 12 3671 5560,1 8 1913 2962,09 24/07/2020 10 2215 3307,66 0 0 0 27/07/2020 5 930 1359,85 4 519 763,76 28/07/2020 1 160 235,2 7 1175 1735,24 29/07/2020 6 1785 2629,66 3 13 19,25 30/07/2020 18 4524 6468,42 1 19 27,27 31/07/2020 7 1950 2697,44 4 1150 1595,97 03/08/2020 0 0 0 9 1940 2734,43 04/08/2020 8 1572 2217,15 7 1352 1930,66 05/08/2020 4 1235 1730,73 2 105 149 06/08/2020 0 0 0 7 995 1393 07/08/2020 8 1952 2712,3 2 655 910,52 10/08/2020 4 1766 2541,8 21 4946 7210,77 11/08/2020 4 1518 2306,75 9 1572 2379,54 12/08/2020 19 4811 6885,02 4 909 1332,41 13/08/2020 4 855 1237,19 5 777 1129,45 14/08/2020 2 414 606,88 13 1132 1667,78 17/08/2020 5 860 1334,98 13 2448 3765,27 18/08/2020 3 1620 2660,53 10 2550 4223,57 19/08/2020 9 1172 1926,53 0 0 0 20/08/2020 14 3094 5015,06 0 0 0 21/08/2020 8 1446 2280,05 0 0 0 24/08/2020 10 2482 3873,91 5 370 582,75 25/08/2020 0 0 0 5 1319 2032,45 26/08/2020 5 670 1088,08 22 6685 10743,46 27/08/2020 12 6505 10992,8 15 3410 5857,7 28/08/2020 3 1356 2229,26 15 3641 6074,64 31/08/2020 5 1100 1822,26 5 1203 2021,04 01/09/2020 2 600 1002,48 2 1500 2617,5 02/09/2020 15 2776 4493,51 9 1066 1786,72 03/09/2020 11 1912 3161,87 13 1361 2273,69 04/09/2020 2 500 875 24 4581 7981,02 07/09/2020 2 450 817,52 14 1820 3387,93 08/09/2020 27 4360 7813,12 0 0 0 09/09/2020 7 600 1058,04 5 367 651,02 10/09/2020 3 480 848,26 3 670 1189,38 11/09/2020 6 785 1390,24 1 10 17,8 14/09/2020 7 963 1703,16 1 1 1,78 15/09/2020 0 0 0 9 1847 3295,79 16/09/2020 5 1200 2119,08 0 0 0 17/09/2020 34 6538 11140,1 1 1 1,7 18/09/2020 14 2071 3410,32 2 2 3,32 21/09/2020 21 3774 6016,89 0 0 0 22/09/2020 6 765 1143,52 14 3817 5937,73 23/09/2020 1 100 161 10 1925 3104,83 24/09/2020 8 1296 2109,37 3 1430 2334,9 25/09/2020 7 2060 3331,84 5 401 660,61 28/09/2020 3 450 722,75 10 1586 2575,82 29/09/2020 3 347 560,89 2 25 40,63 30/09/2020 13 3036 4779,57 6 900 1423,98 01/10/2020 14 3644 5554,18 0 0 0 02/10/2020 11 1427 2123,23 7 1472 2204,76 05/10/2020 6 900 1332 15 2778 4205,34 06/10/2020 4 500 804,5 20 6826 11344,13 07/10/2020 10 1555 2436,84 4 735 1159,02 08/10/2020 2 973 1495,21 7 1510 2350,01 09/10/2020 7 965 1480,02 5 1155 1789,33 12/10/2020 15 2881 4370,77 0 0 0 13/10/2020 6 1321 1933,28 6 1071 1583,15 14/10/2020 0 0 0 3 620 930 15/10/2020 14 2365 3444,15 1 100 148 16/10/2020 3 820 1197,2 5 701 1028,79 19/10/2020 1 200 292 3 705 1041,07 20/10/2020 0 0 0 4 550 828,03 21/10/2020 4 580 862,46 11 2022 3070,2 22/10/2020 9 2335 3474,95 7 1340 2014,15 23/10/2020 7 1989 2974,55 5 1155 1728,69 26/10/2020 12 5375 7727,64 1 351 505,44 27/10/2020 15 3873 5202,6 11 2189 3007,69 28/10/2020 17 3962 5226,27 0 0 0 29/10/2020 2 611 772,61 5 1350 1740,02 30/10/2020 1 200 268 24 4465 6022,84 02/11/2020 3 652 889,52 7 972 1349,33 03/11/2020 0 845 1169,99 0 77 108,12 04/11/2020 11 2226 3007,33 0 0 0 05/11/2020 0 0 0 11 3201 4447,79 06/11/2020 6 2400 3402 0 0 0 09/11/2020 2 419 582,66 10 1511 2166,32 10/11/2020 10 2022 2967,89 1 1 1,5 11/11/2020 16 2446 3537,41 11 1534 2266,64 12/11/2020 10 1462 2037,15 5 1447 2069,93 13/11/2020 4 970 1377,89 4 1182 1682,7 16/11/2020 0 0 0 12 3660 5470,97 17/11/2020 1 400 612 12 3416 5358,68 18/11/2020 8 2500 3994,5 2 855 1370,99 19/11/2020 5 972 1627,32 18 6176 10742,53 20/11/2020 21 4165 6721,89 12 2898 4717,36 23/11/2020 18 2856 4460,22 9 2579 4086,94 24/11/2020 2 200 312,76 10 2305 3643,51 25/11/2020 12 6147 9455,93 8 3520 5588 26/11/2020 1 100 155 11 3179 5020,91 27/11/2020 6 1494 2360,52 4 2060 3272,93 30/11/2020 1 150 242,25 26 4293 7049,11 01/12/2020 18 5283 8413,71 3 1011 1678,87 02/12/2020 1 365 565,75 6 1587 2485,08 03/12/2020 8 1540 2397,78 6 1659 2592,52 04/12/2020 5 393 615,12 2 119 187,79 07/12/2020 14 3129 4843,69 23 4035 6516,53 08/12/2020 15 2881 4627,17 2 50 80,5 09/12/2020 8 2122 3383,53 21 4403 7132,42 10/12/2020 11 3638 5869,19 6 2622 4235,58 11/12/2020 12 2689 4267,98 0 0 0 14/12/2020 0 0 0 0 1320 2077,15 15/12/2020 12 2395 3702,91 5 631 984,68 16/12/2020 4 1665 2642,02 53 14123 23010,6 17/12/2020 26 7704 12972 13 4250 7280,25 18/12/2020 29 9165 14590,68 12 5912 9547,29 21/12/2020 0 962 1494,27 0 114 174,42 22/12/2020 6 752 1153,87 7 900 1388,25 23/12/2020 9 1734 2658,05 4 1391 2141,86 24/12/2020 11 3230 4935,44 5 2215 3409,33 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 16 2400 3597,6 21 5961 9083,37 29/12/2020 2 383 582,66 16 1830 2837,23 30/12/2020 8 1285 1962,45 8 1155 1783,78 31/12/2020 11 7013 10749,53 0 0 0

Pièce jointe