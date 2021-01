KOTA QUEBEC, Jan. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, pemimpin global dalam teknologi pengindraan ADAS dan AD Level 1-5, dengan bangga mengumumkan penunjukan Carl-Peter Forster sebagai Dewan Direksi, yang akan semakin meningkatkan keragaman dan pengalaman Dewan.

Carl-Peter Forster menyandang gelar sarjana ekonomi dari Bonn University dan sarjana teknologi penerbangan dan luar angkasa dari Technical University di Munich, Jerman.

Carl-Peter memiliki latar belakang manajemen senior yang mapan dalam bidang industri otomotif bermerek, seperti BMW AG Munich, di mana beliau menduduki berbagai posisi pada beragam departemen, antara lain sebagai Vice-President.Ia juga pernah menjabat sebagai Managing Director BMW South Africa dan menjadi anggota dewan BMW AG yang bertanggung jawab atas manufaktur global hingga tahun 2000.Pada tahun 2001 hingga 2009, Carl-Peter menjabat sebagai Managing Director Adam Opel AG, sekaligus merupakan President dan CEO General Motors Europe serta anggota dewan Global Automotive Strategy GM pada tahun 2006.Pada tahun 2010 hingga 2011, beliau menjabat sebagai CEO Grup Tata Motors (termasuk Jaguar Land Rover).

Sejak tahun 2013, Carl-Peter menjadi penasihat khusus bagi Ketua Geely Group serta anggota dewan di Volvo Cars Group Gothenburg (Swedia), Geely Automobile Holdings Ltd. (Hong Kong), dan CEVT (Geely engineering center di Gothenburg), sekaligus Ketua The London Electric Vehicle Company (sebelumnya The London Taxi Company) hingga tahun 2019.Selain menjadi anggota dewan LeddarTech, Carl-Peter saat ini menjabat sebagai Ketua Chemring Plc, Ketua Komite Pemegang Saham Hella KGaA, serta anggota dewan IMI Plc, Babcock Plc, The Mobility House AG, Gordon Murray Design Ltd., Kinexon GmbH, Clear Motion Ltd., dan Envisics Ltd.

“Dewan Direksi LeddarTech menyambut hangat kedatangan Carl-Peter Forster ke dalam tim LeddarTech”, ujar Michel Brûlé, ketua Dewan LeddarTech.“Carl-Peter sangat berpengalaman dalam bidang industri berkat kepemimpinannya di beberapa perusahaan otomotif terkemuka di dunia.Pengalaman Carl-Peter dalam bidang industri otomotif serta perusahaan teknologi ADAS dan AD merupakan aset yang amat berharga bagi LeddarTech,” tutup Brûlé.

LeddarTech adalah pemimpin dalam platform pengindraan lingkungan untuk kendaraan otonom dan sistem bantuan pengemudi yang canggih.Didirikan pada tahun 2007, LeddarTech telah berevolusi menjadi perusahaan sensor lingkungan end-to-end yang komprehensif dengan memungkinkan pelanggan mengatasi tantangan sensor dan persepsi penting di seluruh rantai nilai segmen pasar otomotif dan mobilitas.Dengan platform persepsi dan fusi sensor LeddarVision™ serta solusi pengembangan LiDAR yang hemat biaya, dapat diskalakan, dan serbaguna untuk LiDAR solid-state kelas otomotif berbasis platform LeddarEngine™, LeddarTech memungkinkan integrator sistem otomotif tingkat 1-2 mengembangkan solusi pengindraan full-stack untuk sistem otonomi level 1 hingga 5.Solusi ini secara aktif digunakan dalam aplikasi angkutan otonom, truk, bus, kendaraan pengiriman, kota/pabrik pintar, dan robotaxi.LeddarTech juga memperkenalkan beberapa inovasi dalam aplikasi pengindraan jarak jauh termutakhir untuk otomotif dan mobilitas, dengan lebih dari 95 teknologi paten (resmi dan dalam proses) yang meningkatkan kemampuan ADAS dan kemudi otonom.

