魁北克市, Jan. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域全球领先企业 LeddarTech ®很高兴地宣布任命Carl-Peter Forster为董事，进一步增强董事会成员的多元化和经验水平。



Carl-Peter Forster持有波恩大学经济学学位和德国慕尼黑工业大学航空和空间技术学位。

Carl-Peter在汽车行业拥有丰富的高级管理背景，曾任职多家品牌企业，包括在位于慕尼黑的BMW AG担任包括副总裁在内的多个职位。他还曾担任BMW南非公司董事总经理及负责全球制造的BMW AG董事，直至2000年。2001年至2009年期间，Carl-Peter任Adam Opel AG董事总经理，2006起担任General Motors Europe总裁兼首席执行官以及GM汽车全球汽车战略委员会成员。2010年至2011年，他曾担任Tata Motors（Jaguar Land Rover的母公司）首席执行官。

Carl-Peter自2013年以来担任吉利集团董事长特别顾问，同时在多家公司担任董事职务，包括位于瑞典哥德堡的Volvo Cars Group、吉利汽车控股有限公司、吉利-沃尔沃联合技术研发中心（哥德堡），此外还担任The London Electric Vehicle Company（前称The London Taxi Company）董事长直至2019年。除担任LeddarTech董事之外，Carl-Peter目前还任Chemring Plc的的时候主席、Hella KGaA股东大会主席，并在多家公司担任董事职务，包括IMI Plc, Babcock Plc、The Mobility House AG、Gordon Murray Design Ltd.、Kinexon GmbH、Clear Motion Ltd.和Envisics Ltd。

“LeddarTech董事会十分高兴地欢迎Carl-Peter Forster加入LeddarTech团队”，LeddarTech董事会主席Michel Brûlé先生表示。“Carl-Peter曾在多家世界最大的汽车企业担任领导职位，为我们带来了丰富的行业经验。Carl-Peter在汽车行业以及ADAS和AD技术企业的丰富经验将成为LeddarTech的一项重大资产”，Brûlé先生总结道。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用领域得到积极的部署采用。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

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联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

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