魁北克市, Jan. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者,欣然宣佈委任 Carl-Peter Forster 為董事會成員,以進一步為董事會帶來多元的觀點及經驗。



Carl-Peter Forster 擁有波恩大學的經濟學學位,以及德國慕尼黑工業大學的航空和太空技術學位。

Carl-Peter 在汽車行業擁有廣泛的高層管理背景,曾供職於慕尼黑的 BMW AG 等品牌,他在部門擔任多個職位,其中包括副總裁。他也是 BMW 南非地區的董事總經理,以及 BMW AG 董事會成員,負責全球製造,直至 2000 年。在 2001 年至 2009 年期間,Carl-Peter 擔任 Adam Opel AG 的董事總經理,然後從 2006 年起擔任 General Motors 歐洲地區的總裁兼行政總裁,以及 General Motors 的全球汽車策略委員會成員。從 2010 年至 2011 年,他是 Tata Motors(包括 Jaguar Land Rover)集團的行政總裁。

自 2013 年以來,Carl-Peter 一直是 Geely Group 主席的特別顧問,也曾在哥德堡的 Volvo CAR Group(瑞典)、Geely Automotive Holdings Ltd(香港)及 CEVT(哥德堡的 Geely 工程中心)擔任董事,以及是 The London Electric Vehicle Company(前身為 The London Taxi Company)的主席,直至 2019 年。除了擔任 LeddarTech 的董事會成員外,Carl-Peter 目前是 Chemring Plc 的主席、Hella KGaA 的股東委員會主席,以及 IMI Plc、Babcock Plc、The Mobility House AG、Gordon Murray Design Ltd.、Kinexon GmbH、Clear Motion Ltd. 及 Envisics Ltd. 的董事會成員。

LeddarTech 董事會主席 Michel Brûlé 先生表示:「LeddarTech 董事會非常歡迎 Carl-Peter Forster 加入 LeddarTech 團隊。Carl-Peter 在全球一些最大的汽車公司擔任領導職位,將為我們帶來豐富的行業經驗。Carl-Peter 在汽車行業及 ADAS 和 AD 技術公司中的豐富經驗,將成為 LeddarTech 的重要資產。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年,已發展成為一家全面的端對端環境感應公司,其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案,用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR,LeddarTech 讓 1-2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市/工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新,其超過 95 項的專利技術(已授予或申請中)提高 ADAS 及無人駕駛能力。

