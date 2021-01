Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), la plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à l'accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, fait son entrée dans la catégorie Major Players de la nouvelle étude d’IDC consacrée au marché de l’Order-to-Cash.

Dans la nouvelle édition Marketspace, le cabinet IDC dresse un état de lieux des éditeurs cloud à dimension internationale dédiés à la gestion du poste clients.

Pour la première fois, Sidetrade apparait dans cette deuxième édition intitulée « Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Accounts Receivable Automation Applications for Enterprise 2020-2021 Vendor Assessment ». Deux atouts majeurs distinguent Sidetrade dans ce cercle restreint :

L’empreinte internationale de Sidetrade

Les solutions de Sidetrade sont d’ores-et-déjà utilisées dans 80 pays. A l’inverse de la majorité de ses compétiteurs, basés et opérant pour l’essentiel en Amérique du Nord, Sidetrade a en effet démontré sa capacité à déployer avec succès sa technologie d’IA simultanément sur plusieurs territoires pour des entreprises multinationales avec des contextes techniques et organisationnels complexes.

Une technologie d’IA développée par Sidetrade très avancée

Aimie, l’IA de Sidetrade, repose sur de l’auto-apprentissage et une base de données de 124 milliards d’euros de transactions en BtoB offrant une automatisation des processus order-to-cash, le traitement intelligent des litiges clients, la recommandation d’actions de relance personnalisées aux comportements de paiement passé du client…

Selon cette étude IDC, le principal défi pour Sidetrade reste l’éducation du marché aux technologies avancées que l’éditeur met en œuvre, alors que beaucoup de directions financières continuent de travailler sur des tableurs.

IDC recommande en conclusion Sidetrade aux organisations cherchant un éditeur spécialisé dans les technologies d’IA avec une empreinte globale et ayant des objectifs forts en matière de délais de paiement, de résolution des litiges et de réduction des créances douteuses.

Dans un communiqué faisant référence à cette étude IDC, la société de Bourse Midcap Partners s’est félicitée de ce que l’analyse d’IDC venait conforter son appréciation du potentiel de Sidetrade tout en confirmant leur opinion achat et leur objectif de cours de 151€ : « Sidetrade […] apparait comme un acteur international et innovant de premier rang avec un positionnement fort sur ce qui constitue le cœur du marché de l’Order-to-Cash. La crise a rappelé combien la maîtrise du cash était essentielle. La professionnalisation de la fonction de gestion financière du poste clients est en marche et elle promet de belles années de croissance aux acteurs du marché ».

Prochaine publication

Chiffre d’Affaires de l’exercice 2020 : 26 janvier 2021 (après Bourse)

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.

