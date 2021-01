USERCUBE, éditeur d’une solution de Gestion et de Gouvernance des Identités ( IGA), annonce une initiative originale en lançant un projet d’écriture collaborative avec pour ambition de publier un ouvrage traitant du management et de la croissance durable et vertueuse.

Innovant par nature et toujours à la recherche de bonnes pratiques lui permettant de fluidifier ses processus de gestion et de créer une organisation agile, résiliente et performante, USERCUBE a positionné la notion de management au centre de sa stratégie de croissance. Dans ce contexte, sous l’impulsion de sa direction générale, l’entreprise a souhaité publier un livre qui partagerait les méthodes qui lui ont permis de construire en totale indépendance une croissance saine, durable et régulière. Dans ce contexte, de nombreux sujets seront abordés : ressources humaines, processus de gestion, management participatif, finance, recherche et développement, stratégie d’investissement, relation partenaires, etc.

Pour mener à bien ce projet ambitieux et fédérateur, USERCUBE a pris le parti de faire contribuer différents auteurs : collaborateurs, clients, partenaires. USERCUBE a alors décidé de s’appuyer sur une plateforme digitale innovante dédiée à ce mode d’écriture : les arbres inédits. Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans la démarche d’innovation de USERCUBE qui consiste à sélectionner les meilleures technologies du marché pour offrir des offres et un niveau de service de grande qualité à ses clients. Au niveau des collaborateurs, des contributeurs interviendront également pour donner leur vision de leur mission (RH, commerce, différentes directions). Cette contribution sera également un moyen efficace de réfléchir sur de nouvelles pistes à explorer pour faire évoluer la stratégie de USERCUBE.

Christophe GRANGEON, co fondateur de USERCUBE « La crise actuelle est une expérience unique dans la vie d’un entrepreneur. Ce livre a pour objectif de raconter cette crise vue de l’intérieur d’une start-up, en partageant le vécu du dirigeant et la perception des collaborateurs. Collectivement, nous avons décidé d’en faire également un livre didactique à l’attention des créateurs d’entreprise innovante. Nous détaillons donc certaines notions clés comme la gestion de la trésorerie ainsi que les modèles théoriques que nous implémentons. La souplesse de la plateforme des « arbres inédits » ainsi que les conseils précieux de sa fondatrice, Florence Euverte, rendent le projet simple et ludique . Il y a beaucoup d’engouement et de mystère autour de notre projet. Pour les auteurs, il y a l’excitation de lire les contributions des autres au fur et à mesure des publications. Pour les autres collaborateurs de Usercube ou les clients, il y a la curiosité de savoir ce que l’on écrit. En revanche, tout le monde considère que c’est une excellente idée. »

Marie de MARTRIN, Customer Success Manager chez USERCUBE « Je suis fière de participer à ce projet d’entreprise qui est une réelle innovation sur notre marché. Cette démarche innovante et engageante est une formidable opportunité de dépasser le cadre de ma mission et de participer à la réflexion globale de l’entreprise et à ses futures orientations. Partage d’expérience vers l’extérieur, contribution à une démarche interne fédératrice, innovation et vision sont autant de points clés qui s’inscrivent dans cette initiative. »