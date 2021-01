Nouvelles intersections incluant 206 g/t Au sur 2,0 mètres

TORONTO, 06 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats d’analyse issus du programme de forage d’expansion et de définition en cours sur le projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.

Les travaux de forage sont présentement axés sur le gîte Lynx, dans l’optique à court terme de finaliser le programme intercalaire en préparation pour l’étude de faisabilité. Le chef de la direction d’Osisko, John Burzynski, a déclaré : « Nous nous attendons à ce que 2021 soit une année occupée puisque nous maintiendrons le rythme de forage au même niveau qu’en 2020 afin de terminer le forage intercalaire des ressources. Les principales zones minéralisées restent aussi ouvertes en profondeur dans l’axe de plongée, et l’exploration à proximité des gîtes continue de livrer des résultats encourageants qui, à notre avis, permettront de définir de nouvelles extensions minéralisées et d’ajouter des ressources. »

Le tableau ci-dessous présente les intersections de forage intercalaire du programme de définition des ressources situées à l’intérieur des modèles fil-de-fer définis dans le cadre de l’estimation des ressources minérales de février 2020 (voir le communiqué d’Osisko daté du 19 février 2020). Les nouveaux résultats d’analyse significatifs sont présentés ci-dessous et comprennent 90 intervalles dans 25 sondages et 23 déviations.

Les intervalles à haute teneur choisis parmi les nouveaux résultats comprennent : 206 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage WST-20-0581; 60,0 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage WST-20-0498; 52,9 g/t Au sur 2,8 mètres dans le sondage WST-20-0513; 47,5 g/t Au sur 2,2 mètres dans le sondage OSK-W-20-2334; 42,4 g/t Au sur 2,3 mètres dans le sondage WST-20-0523A; et 40,4 g/t Au sur 3,6 mètres dans le sondage OSK-W-20-2133-W4. Des cartes montrant l’emplacement des sondages et les résultats d’analyse complets sont disponibles à l’adresse : www.miniereosisko.com.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au (g/t)

non coupé Au (g/t) coupé

à 100 g/t Zone Couloir OSK-W-20-2133-W4 798,8 802,4 3,6 40,4 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 799,2 800,2 1,0 73,3 OSK-W-20-2243-W6 804,7 806,8 2,1 9,02 Lynx_361 Triple Lynx 851,4 854,8 3,4 23,5 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 853,1 853,9 0,8 68,9 OSK-W-20-2252-W7 842,6 849,0 6,4 6,93 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 844,8 845,1 0,3 41,7 879,1 881,8 2,7 4,62 Lynx_371



Triple Lynx



incluant 879,4 879,7 0,3 16,0 885,0 889,0 4,0 4,70 Lynx_371 Triple Lynx 893,9 896,7 2,8 5,67 Lynx_371 Triple Lynx 919,7 923,0 3,3 4,45 Lynx_361



Triple Lynx



incluant 919,7 920,0 0,3 13,3 OSK-W-20-2256-W4 1012,0 1014,0 2,0 14,6 Triple Lynx Triple Lynx OSK-W-20-2256-W6 868,8 872,6 3,8 24,4 Lynx_371



Triple Lynx



incluant 869,7 870,3 0,6 79,5 875,0 879,0 4,0 4,91 Lynx_371 Triple Lynx 883,0 892,0 9,0 18,2 Lynx_361



Triple Lynx



incluant 887,6 888,3 0,7 57,6 OSK-W-20-2256-W7 869,4 872,0 2,6 4,86 Lynx_361 Triple Lynx 899,0 901,0 2,0 15,4 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 899,6 900,0 0,4 69,4 OSK-W-20-2264 782,2 790,0 7,8 10,5 Lynx_330



Lynx



incluant 786,9 787,6 0,7 38,4 OSK-W-20-2271-W1 847,5 849,5 2,0 4,50 Lynx Lynx OSK-W-20-2271-W2 1024,5 1026,9 2,4 32,1 Lynx_330



Lynx



incluant 1026,6 1026,9 0,3 90,1 1064,0 1066,1 2,1 6,13 Lynx_334



Lynx



incluant 1065,2 1065,6 0,4 20,3 1077,0 1079,0 2,0 5,15 Lynx_334 Lynx OSK-W-20-2275-W3 899,0 901,0 2,0 10,8 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 900,3 900,7 0,4 43,3 OSK-W-20-2275-W4 635,0 637,1 2,1 7,18 Lynx_365



Triple Lynx



incluant 636,1 636,5 0,4 25,6 804,8 810,4 5,6 11,8 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 806,3 806,9 0,6 55,1 835,0 837,0 2,0 11,1 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 835,6 836,0 0,4 54,7 889,5 892,0 2,5 5,40 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 890,4 891,0 0,6 22,4 OSK-W-20-2280-W2 1102,7 1105,0 2,3 5,46 Lynx_370



Triple Lynx



incluant 1103,5 1104,0 0,5 20,9 OSK-W-20-2280-W3 1099,2 1101,3 2,1 5,22 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 1101,0 1101,3 0,3 17,7 1103,0 1108,9 5,9 4,92 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 1108,6 1108,9 0,3 18,2 1112,9 1116,0 3,1 20,1 Lynx_370



Triple Lynx



incluant 1112,9 1113,5 0,6 77,8 OSK-W-20-2280-W4 1040,0 1042,0 2,0 6,32 Triple Lynx Triple Lynx 1044,0 1046,0 2,0 4,83 Triple Lynx Triple Lynx incluant 1044,6 1044,9 0,3 24,6 Triple Lynx Triple Lynx 1072,9 1077,5 4,6 12,8 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 1075,5 1075,9 0,4 97,2 1091,2 1098,0 6,8 3,96 Triple Lynx Triple Lynx 1100,7 1105,0 4,3 13,5 12,7 Lynx_364



Triple Lynx



incluant 1100,7 1101,0 0,3 112 100 1109,7 1114,0 4,3 16,9 15,7 Lynx_364



Triple Lynx



incluant 1109,7 1110,0 0,3 117 100 OSK-W-20-2280-W5 1010,5 1016,0 5,5 3,61 Lynx_363 Triple Lynx 1039,0 1041,0 2,0 22,4 Lynx_364



Triple Lynx



incluant 1039,5 1040,0 0,5 81,8 1046,0 1052,0 6,0 30,4 23,7 Lynx_364



Triple Lynx



incluant 1047,8 1049,0 1,2 129 95 1054,0 1059,9 5,9 14,7 Lynx_364



Triple Lynx



incluant 1059,2 1059,9 0,7 82,8 1093,0 1096,0 3,0 12,0 Triple Lynx Triple Lynx OSK-W-20-2283-W1 807,0 809,6 2,6 8,20 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 807,5 809,6 2,1 9,02 OSK-W-20-2283-W2 814,8 817,1 2,3 8,16 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 816,6 817,1 0,5 26,8 832,7 835,0 2,3 6,13 Triple Lynx Triple Lynx 991,0 993,0 2,0 9,11 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 991,3 991,8 0,5 35,7 OSK-W-20-2283-W6 831,6 836,0 4,4 17,6 Lynx_361



Triple Lynx



incluant 833,3 834,6 1,3 40,6 OSK-W-20-2292-W4 892,0 894,9 2,9 4,02 Lynx_375



Triple Lynx



incluant 893,1 893,8 0,7 10,3 OSK-W-20-2295-W2 679,7 682,0 2,3 24,7 17,4 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 681,7 682,0 0,3 157 100 OSK-W-20-2295-W3 660,3 662,3 2,0 3,89 Triple Lynx Triple Lynx OSK-W-20-2295-W4 670,1 673,1 3,0 5,99 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 670,1 670,6 0,5 16,6 698,0 700,1 2,1 4,33 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 699,8 700,1 0,3 23,7 757,0 759,3 2,3 4,08 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 757,0 757,5 0,5 10,1 822,5 824,5 2,0 3,90 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 823,5 824,0 0,5 14,1 841,0 843,0 2,0 5,77 Triple Lynx



Triple Lynx



incluant 841,4 841,7 0,3 31,5 OSK-W-20-2313-W5 819,9 822,0 2,1 7,49 Lynx_376 Triple Lynx OSK-W-20-2322-W1 1119,8 1124,6 4,8 7,20 Lynx_330



Lynx



incluant 1120,5 1121,2 0,7 13,8 OSK-W-20-2334 1007,1 1009,3 2,2 47,5 41,7 Lynx_330



Lynx



incluant 1008,0 1008,4 0,4 132 100 OSK-W-20-2367 59,0 62,0 3,0 6,38 Lynx_335 Lynx SW WST-20-0406 130,2 132,4 2,2 3,26 Lynx_322 Lynx WST-20-0486 57,5 63,7 6,2 15,1 Lynx_303







Lynx







incluant 58,5 59,0 0,5 47,1 et 59,7 60,1 0,4 46,1 114,0 116,0 2,0 10,5 Lynx_304



Lynx



incluant 115,4 116,0 0,6 27,6 WST-20-0498 123,5 125,7 2,2 3,84 Lynx_304 Lynx 132,5 134,5 2,0 60,0 41,3 Lynx_304



Lynx



incluant 133,8 134,5 0,7 154 100 WST-20-0502 73,4 76,0 2,6 4,73 Lynx_311 Lynx WST-20-0503 57,9 59,9 2,0 18,6 Lynx_311



Lynx



incluant 57,9 58,7 0,8 46,1 WST-20-0505A 84,5 87,0 2,5 9,07 Lynx_307



Lynx



incluant 84,5 84,8 0,3 72,4 233,5 236,0 2,5 3,00 Lynx SW Lynx SW WST-20-0506 123,2 125,5 2,3 7,83 Lynx_304



Lynx



incluant 123,9 124,7 0,8 22,4 WST-20-0509 94,4 96,5 2,1 4,24 Lynx_304



Lynx



incluant 94,4 94,7 0,3 13,9 WST-20-0512 48,2 50,2 2,0 8,84 Lynx_303



Lynx



incluant 49,3 49,9 0,6 29,1 54,0 56,0 2,0 21,1 Lynx_311



Lynx



incluant 54,9 55,4 0,5 83,8 WST-20-0513 138,0 140,8 2,8 52,9 44,5 Lynx_323



Lynx



incluant 139,0 139,9 0,9 126 100 151,8 154,0 2,2 3,67 Lynx_304 Lynx WST-20-0514 141,0 143,0 2,0 20,9 Lynx_323



Lynx



incluant 141,0 142,0 1,0 32,5 WST-20-0523A 67,2 69,4 2,2 14,8 Lynx_311



Lynx



incluant 67,7 68,4 0,7 44,8 72,0 74,3 2,3 42,4 Lynx_311



Lynx



incluant 73,5 74,3 0,8 90,4 WST-20-0525 142,0 144,0 2,0 13,3 Lynx_323



Lynx



incluant 142,0 143,0 1,0 26,4 WST-20-0537 84,9 87,1 2,2 6,49 Lynx



Lynx



incluant 86,4 87,1 0,7 16,1 WST-20-0538 105,0 107,2 2,2 15,0 Lynx_304



Lynx



incluant 105,3 105,8 0,5 64,4 117,0 120,0 3,0 4,15 Lynx Lynx WST-20-0539 45,9 48,2 2,3 6,89 Lynx_303 Lynx 96,6 98,6 2,0 20,6 Lynx_304



Lynx



incluant 97,0 97,5 0,5 80,2 WST-20-0540 51,3 53,5 2,2 3,12 Lynx_303 Lynx 111,0 113,2 2,2 7,86 Lynx_304



Lynx



incluant 111,0 111,3 0,3 47,2 WST-20-0541 45,8 48,1 2,3 10,0 Lynx_303



Lynx



incluant 46,4 47,2 0,8 25,6 60,1 62,3 2,2 13,8 Lynx



Lynx



incluant 60,9 61,7 0,8 34,3 98,0 100,0 2,0 15,7 Lynx_304



Lynx



incluant 99,0 99,5 0,5 36,3 WST-20-0544 52,7 55,5 2,8 72,0 55,8 Lynx_303



Lynx



incluant 52,7 54,1 1,4 132 100 WST-20-0563 129,4 131,5 2,1 4,72 Lynx_365



Triple Lynx



incluant 129,4 130,0 0,6 15,1 WST-20-0579 58,0 60,5 2,5 5,62 Lynx_303 Lynx WST-20-0581 268,4 274,0 5,6 4,56 Lynx SW Lynx SW 283,0 285,0 2,0 206 45,4 Lynx SW



Lynx SW



incluant 283,0 283,9 0,9 458 100

Remarques : L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous.

Coordonnées des sondages

Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N Élévation Section OSK-W-20-2133-W4 118 -49 987 453080 5435531 417 3525 OSK-W-20-2243-W6 122 -54 965 453086 5435526 417 3550 OSK-W-20-2252-W7 129 -54 1191 453241 5435694 415 3750 OSK-W-20-2256-W4 125 -51 1122 453160 5435686 411 3675 OSK-W-20-2256-W6 125 -51 1157 453160 5435686 411 3675 OSK-W-20-2256-W7 125 -51 1005 453160 5435686 411 3675 OSK-W-20-2264 292 -74 1119 454127 5435062 396 4225 OSK-W-20-2271-W1 120 -53 1200 453462 5435683 410 3950 OSK-W-20-2271-W2 120 -53 1223 453462 5435683 410 3950 OSK-W-20-2275-W3 127 -49 1050 452888 5435583 409 3400 OSK-W-20-2275-W4 127 -49 1052 452888 5435583 409 3400 OSK-W-20-2280-W2 127 -58 1211 453304 5435639 415 3775 OSK-W-20-2280-W3 127 -58 1191 453304 5435639 415 3775 OSK-W-20-2280-W4 127 -58 1215 453304 5435639 415 3775 OSK-W-20-2280-W5 127 -58 1134 453304 5435639 415 3775 OSK-W-20-2283-W1 135 -50 1035 452997 5435607 425 3500 OSK-W-20-2283-W2 135 -50 1011 452997 5435607 425 3500 OSK-W-20-2283-W6 135 -50 957 452997 5435607 425 3500 OSK-W-20-2292-W4 125 -54 984 453035 5435561 420 3525 OSK-W-20-2295-W2 132 -51 963 452933 5435473 415 3375 OSK-W-20-2295-W3 132 -51 969 452933 5435473 415 3375 OSK-W-20-2295-W4 132 -51 1082 452933 5435473 415 3375 OSK-W-20-2313-W5 134 -52 1086 452965 5435583 420 3450 OSK-W-20-2322-W1 130 -54 1233 453608 5435715 403 4075 OSK-W-20-2334 125 -53 1166 453397 5435557 413 3825 OSK-W-20-2367 349 -46 279 452742 5434761 398 2875 WST-20-0406 135 -8 202 453494 5435287 117 3775 WST-20-0486 130 -37 162 453359 5435209 154 3625 WST-20-0498 132 -11 169 453228 5435126 136 3475 WST-20-0502 144 -40 115 453105 5435065 231 3325 WST-20-0503 148 6 99 453105 5435065 232 3325 WST-20-0505A 183 -45 331 453227 5435125 134 3475 WST-20-0506 175 20 141 453357 5435208 156 3625 WST-20-0509 126 -20 148 453316 5435166 124 3575 WST-20-0512 159 -10 139 453315 5435164 125 3575 WST-20-0513 147 -25 184 453418 5435305 69 3725 WST-20-0514 154 -26 181 453418 5435305 69 3725 WST-20-0523A 166 -46 387 453104 5435065 231 3325 WST-20-0525 165 -20 187 453418 5435305 69 3725 WST-20-0537 132 -32 139 453316 5435166 124 3575 WST-20-0538 130 -37 142 453316 5435166 124 3575 WST-20-0539 122 -29 139 453316 5435166 124 3575 WST-20-0540 129 -42 147 453316 5435166 124 3575 WST-20-0541 150 -28 138 453315 5435165 124 3575 WST-20-0544 144 -43 144 453315 5435165 124 3575 WST-20-0563 324 -40 248 453255 5435214 96 3525 WST-20-0579 162 -38 144 453315 5435165 124 3575 WST-20-0581 181 -60 474 453177 5435126 173 3425

Zone Lynx

La minéralisation se présente sous forme de veines de quartz gris à translucide avec carbonates, pyrite et tourmaline, et des zones de remplacement par la pyrite et des stockwerks. Le type filonien est associé à des halos d’altération pénétrative en séricite-pyrite ± silice et contient des sulfures, principalement de la pyrite avec un peu de chalcopyrite, de sphalérite, de galène, d’arsénopyrite et de pyrrhotite, avec de l’or visible localement. Le type remplacement est associé à une forte altération pénétrative en silice-séricite-ankérite ± tourmaline et contient de la pyrite disséminée variant de quantités traces à 80 %, avec de l’or visible localement. Les stockwerks de pyrite peuvent former des enveloppes qui atteignent jusqu’à plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. L’altération en fuchsite est couramment observée et est spatialement circonscrite à proximité des unités de gabbro. La minéralisation se trouve à proximité ou directement aux contacts géologiques entre des intrusions felsiques à texture porphyrique ou bréchique et des rhyolites ou des gabbros encaissants, et peut aussi se trouver le long de contacts entre gabbros et rhyolites.

Zone Triple Lynx

La minéralisation dans la zone Triple Lynx est filonienne, avec des veines de quartz-carbonate-pyrite-tourmaline, est associée à une altération pénétrative en séricite-pyrite ± silice et contient des sulfures variant de quantités traces à 70 % localement, similaires à la zone principale de Lynx, où la pyrite est prédominante mais est accompagnée d’autres sulfures en moindres quantités, avec de l’or visible localement. La fuchsite est localement présente à proximité des gabbros. La minéralisation est encaissée à l’intérieur ou aux contacts des dykes porphyriques felsiques avec des rhyolites (localement lessivées) ou des gabbros.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Grenier, M. Sc. A., géo. (OGQ 800), chef de projet sur le projet aurifère du Lac Windfall d’Osisko et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage pour la zone. Les résultats d’analyse n’ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l’intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n’ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l’instant. Les intervalles présentés comprennent des teneurs moyennes pondérées d’au moins 3,0 g/t Au diluées sur des longueurs d’au moins 2,0 mètres dans l’axe de forage. Tous les résultats d’analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes soit (i) aux laboratoires d’ALS à Val-d’Or (Québec), à Thunder Bay ou à Sudbury (Ontario) ou à Vancouver (Colombie-Britannique), soit (ii) aux laboratoires de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d’analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l’échantillon contient de l’or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Quelques échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l’argent, par la méthode de dissolution à quatre acides -MS61 d’ALS Laboratories. La conception du programme de forage, le programme d’assurance-qualité/contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l’industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d’AQ/CQ par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d’échantillons sont expédiés à d’autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gîte aurifère Windfall

Le gîte aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada). Les ressources minérales définies par Osisko, telles que divulguées dans le communiqué de presse du 19 février 2020 et étayées par le rapport technique intitulé « An updated mineral resource estimate for the Windfall Lake Project, Located in the Abitibi Greenstone Belt, Urban Township, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » et daté du 3 avril 2020 (avec une date d’effet au 3 janvier 2020), et en supposant une teneur de coupure de 3,5 g/t, comprennent 4 127 000 tonnes à une teneur de 9,1 g/t Au (1 206 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 14 532 000 tonnes à une teneur de 8,40 g/t Au (3 938 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. Les principales hypothèses et les paramètres et méthodes employés pour préparer l’estimation des ressources minérales présentée dans le communiqué de presse du 19 février 2020, sont décrits plus en détail dans le rapport technique complet préparé par Micon International Limited (« Micon ») et BBA inc (« BBA »), conformément au Règlement 43-101, disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société. Le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois zones principales : Lynx, la zone Principale, et Underdog. La minéralisation se compose de zones subverticales déformées plongeant au nord-est. La minéralisation filonienne ou de type remplacement par la pyrite recoupe les roches encaissantes synvolcaniques et les intrusions porphyriques felsiques contemporaines à la déformation et est spatialement associée aux contacts des intrusions. Le gîte est bien défini de la surface jusqu’à une profondeur de 1 200 mètres et demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée à 30 mètres sous la surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 000 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d’identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs portant notamment sur le fait que le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; les principales hypothèses et les paramètres et les méthodes employés pour préparer l’estimation des ressources minérales; les perspectives, le cas échéant, du gîte aurifère Windfall; les délais et la capacité d’Osisko, le cas échéant, de publier une étude de faisabilité pour le gîte aurifère Windfall; les dépenses en immobilisations projetées en lien avec les activités minières au gîte aurifère Windfall; la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie mesurée ou indiquée; les futurs travaux de forage au gîte aurifère Windfall; le fait que le gîte demeure ouvert latéralement au nord-est et en profondeur; le fait que d’importantes zones à haute teneur (Lynx 4, Triple Lynx) restent ouvertes en profondeur dans l’axe de plongée; le potentiel dans la plongée des zones Lynx et Underdog; l’importance des activités et des résultats d’exploration historiques. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration incluant du forage; les droits de propriété et de redevances à l’égard du gîte aurifère Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

