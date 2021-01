COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 6 janvier 2021

- Fiabilité et conformité de la chaîne logistique du vaccin contre le COVID-19 -

Bureau Veritas et OPTEL s’associent pour lancer V-TRACE, une solution complète de traçabilité pour le vaccin contre le COVID-19, tout au long de la chaîne d’approvisionnement

Bureau Veritas , un leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification, et OPTEL , un leader mondial des plateformes de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, joignent leurs forces pour adresser le défi critique de la fiabilité et de la traçabilité des chaînes logistiques du vaccin contre le COVID-19.

Dans les prochains mois, des milliards de doses de vaccins contre le COVID-19 devront être administrées rapidement et en toute sécurité aux habitants de la planète. La complexité des conditions de la chaîne du froid, la rapidité de livraison ainsi que la nécessité de limiter les risques d’écarts sont des défis critiques pour parvenir à une vaccination à grande échelle.

V-TRACE est une solution intégrée visant à suivre et tracer les vaccins contre le COVID-19 partout et à tout moment, tout en limitant les risques grâce à des contrôles et des inspections tout au long des chaînes logistiques. V-TRACE permet un contrôle complet de la chaîne d’approvisionnement grâce à la présence locale des inspecteurs sur le terrain.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, Bureau Veritas, a commenté :

« La priorité pour tous les gouvernements et les institutions privées est de s’assurer que les doses de vaccins sont sûres et sécurisées. Cela signifie suivre et tracer les vaccins tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dans ce domaine, l’expérience de Bureau Veritas en matière d’inspections indépendantes - pour contrôler les inventaires, le stockage et les conditions logistiques - complète la capacité d’OPTEL à fournir des informations en temps réel sur la traçabilité des vaccins. En combinant nos expertises respectives, nous offrons une solution unique de contrôle et de limitation des risques tout au long des chaînes logistiques. S'appuyant sur près de 200 ans d'expertise dans la création de la confiance entre les entreprises, les gouvernements et la société dans son ensemble, Bureau Veritas est fier de s'associer à OPTEL pour garantir la santé et la sécurité des hommes et des femmes à travers le monde. »

Louis Roy, Fondateur et Directeur Général, groupe OPTEL, a ajouté:

« La distribution du vaccin contre le COVID-19 représente un défi inédit pour toutes les nations du monde. Pour le relever, elles auront besoin de transparence à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement. C’est dans cet objectif que la plateforme de traçabilité d’OPTEL a été conçue, depuis 30 ans. Le groupe OPTEL est fier de s’associer à Bureau Veritas pour apporter de la visibilité et de la certitude dans la distribution des vaccins. En tant que leader dans la traçabilité numérique, notre mission est d’utiliser nos technologies pour créer un monde meilleur. Nous savons que nos technologies de traçabilité, combinées à l’expertise de Bureau Veritas, peuvent faire la différence pour réussir ce défi historique. »

Grâce à ce partenariat, OPTEL et Bureau Veritas proposent une expertise combinée inégalée dans l’industrie pharmaceutique et le contrôle qualité des chaînes d’approvisionnement.

V-TRACE est une solution intégrée unique, qui fournit aux gouvernements :

VISIBILITÉ pour contrôler leurs commandes de vaccins tout au long de la chaîne logistique dans une seule plateforme, assurant la traçabilité de chaque lot de vaccins.

pour contrôler leurs commandes de vaccins tout au long de la chaîne logistique dans une seule plateforme, assurant la traçabilité de chaque lot de vaccins. CONFORMITÉ des lots de vaccins grâce à des informations collectées vérifiées sur les conditions de stockage et de distribution tout au long de la chaîne logistique.

des lots de vaccins grâce à des informations collectées vérifiées sur les conditions de stockage et de distribution tout au long de la chaîne logistique. ASSURANCE que les vaccins sont bien stockés, transportés et conservés, en particulier l'assurance que les exigences de la chaîne du froid sont respectées, avec une vérification de la température effectuée par les inspecteurs de Bureau Veritas tout au long de la chaîne logistique.

À propos du groupe OPTEL

OPTEL est le plus important fournisseur de systèmes de traçabilité au monde et a pour mission d’user de ses technologies innovantes pour créer un monde meilleur grâce à la chaîne d’approvisionnement intelligente.

OPTEL est la seule entreprise capable d’offrir la traçabilité réellement intégrale, fournissant des données granulaires à chacune des étapes de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières jusqu’au consommateur, et plus loin encore.

L’entreprise certifiée B Corp a été fondée en 1989 et ses bureaux sont situés au Canada, ainsi qu’aux États-Unis, en Irlande, en Inde et au Brésil, et elle compte des employés partout dans le monde.

Pour plus d’informations, visitez www.optelgroup.com

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est également un leader mondial du contrôle qualité de la chaîne d'approvisionnement et des audits de protocoles d'hygiène : avec plus de 70 accréditations, plus de 145 000 certificats, une présence dans plus de 140 pays et une expérience reconnue auprès des gouvernements, le groupe a accompagné ses clients dans la reprise de leurs activités après les confinements liés au COVID-19.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn .

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com .





