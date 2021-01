January 06, 2021 12:00 ET

6 janvier 2021

Résultats consolidés au 31 mars 2020





Le chiffre d’affaires produits 2019-2020 s’établit à 44,6 M€ en recul de -17,3% par rapport à l’exercice précédent. L’activité a été très pénalisée par la crise sanitaire qui a démarré dès le mois de janvier en Asie et par la situation géopolitique à Hong-Kong. En Europe, les mesures de confinement ont pesé sur l’activité retail notammement.

Hors éléments non récurrents, le résultat opérationnel s’élève à -5,4 millions d’euros, contre + 2,6 millions d’euros au 31 mars 2019.

Le résultat net s’établit à -12,7 millions d’euros, en recul de 17,3 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent qui intégrait un produit non récurrent de 4,9 millions d’euros.

L’endettement financier net ressort à -8,3 million d’euros, à comparer à -4,9 million d’euros l’an passé. En tenant compte de l’indemnité d’éviction de 4,5 millions d’euros nantie en faveur du pool bancaire et du compte courant d’actionnaires subordonné pour 2,5 millions d’euros, le montant de la dette nette ressort à 1,3 million d’euros.





Les chiffres-clés de S.T. Dupont établis conformément aux normes comptables IFRS sont les suivants :





En millions d’euros 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 Total des revenus (*) 49,3 59,2 59,3 Chiffre d’affaires Produits 44,6 53,9 54,7 Marge brute 20,3 30,5 30,8 ( % ) 45,5% 56,6% 56,4% Résultat opérationnel courant (hors redevances & éléments non récurrents (10,2) (2,7) (3,0) Redevances 4,8 5,3 4,6 Eléments non récurrents (net) (6,1) 3,2 (1,8) Résultat opérationnel (11,5) 5,8 (0,1) Coût de l’endettement financier net (0,4) (0,5) (0,4) Résultat net part du Groupe (12,7) 4,6 (2,9) Résultat net par action (€) (0,024) 0,009 (0,005) Endettement financier net (**) (8,3) (4,9) (1,9) Capitaux propres 26,3 33,7 28,4



(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires produits et les redevances

(**) En tenant compte de l’indemnité d’éviction de 4,5 millions d’euros nantie en faveur des banques et du compte courant d’actionnaires subordonné pour 2,5 millions d’euros venant en déduction de la dette bancaire, le montant de la dette nette ressort à 1,3 million d’euros et le ratio d’endettement sur capitaux propres ressort à 4,94%.





CHIFFRE D’AFFAIRES

Evolution du chiffres d’affaires par ligne de produits

Cumul Variation 2020/2019





En millions d'euros 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 26,7 33,4 33,1 -20,1% -21,3% 1,2% Maroquinerie, Accessoire & PAP 17,9 20,5 21,6 -12,7% -13,7% 0,9% TOTAL PRODUITS 44,6 53,9 54,7 -17,3% -18,4% 1,1%





Briquets & Stylos

La famille Briquets & Stylos est en recul de -20,1% soit -6,7 millions d’euros par rapport à 2019, avec des baisses conséquentes sur les marchés à Hong-Kong, au Moyent-Orient et aux Etats-Unis.

Les Instruments à Ecrire ont particulièrement souffert en raison d’animations et de nouveautés limitées cette année.

Maroquinerie & autres

La Maroquinerie a bénéficié de lancements réussis de la ligne Defi Millenium et de la nouvelle collection Dandy mais qui n’ont pas pu compenser la baisse de volume en Corée.

Le Prêt-à-Porter a connu une stabilité de ses ventes cette année.

Evolution du chiffre d’affaires par zone géographique

Cumul Variation 2020/2019 En millions d’euros 31/03/2020 (*) 31/03/2019 31/03/2018 Variation totale Organique Effet de

change France 6,4 7,1 7,0 -9,8% -9,8% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 4,5 6,9 7,1 -34,8% -34,7% -0,1% Asie distribution contrôlée 9,4 13,0 13,7 -27,2% -30,7% 3,5% Total Distribution contrôlée 20,4 27,0 27,8 -24,6% -26,2% 1,7% Agents & Distributeurs 24,2 26,9 26,8 -10,0% -10,5% 0,5% TOTAL PRODUITS 44,6 53,9 54,7 -17,3% -18,4% 1,1%

(*) Les marchés UK hors internet et Turquie ont été reclassés de Europe distribution contrôlée à Agents et distributeurs. Le périmètre Internet Autres Europe a été reclassé de Agents & Distributeurs à Europe distribution contrôlée.

Sur l’exercice 2019-2020, le chiffre d’affaires Produits du Groupe est en retrait de -9,3 millions d’euros soit -17,3% par rapport à l’année précédente, malgré un effet favorable de change de +1,1% (soit un impact de +0,6 million d’euros).





Distribution contrôlée

La distribution contrôlée est en baisse de -24,6% par rapport à 2018-2019.

Ce recul est provoqué en grande partie par la forte baisse de Hong-Kong, pénalisé par la situation géopolitique puis sanitaire, et par des fermetures de points de vente non rentables. La croissance du Japon, soutenue par le développement du Retail et du e-commerce ne permet pas de compenser cette baisse.

Les filiales européennes ont également souffert avec des problématiques diverses selon les marchés : stockage important des grossistes en Europe de l’Ouest (avec par exemple la mise en place d’une politique stricte d’apurement des stocks en Suisse), modèle de distribution par agents inefficace en Italie, changement d’organisation commerciale en Allemagne au 2e semestre.

La France est en baisse de -9,8% par rapport à 2018-2019 en raison de la baisse d’activité Retail liée aux mouvements sociaux de fin 2019 et la fermeture des magasins due au confinement.

Agents et Distributeurs

Les ventes aux Distributeurs et Agents sont en recul de 10% par rapport à 2018-2019. Les croissances en Chine et en Europe de l’Est n’ont pas permis de compenser les baisses au Moyen-Orient et aux Etats-Unis (réorganisation de la distribution en cours de déploiement).

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l’activité de l’exercice peuvent se résumer ainsi :

La marge brute en valeur s’établit à 20,3 millions d’euros contre 30,6 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit une diminution de -10,2 millions d’euros.

Le taux de marge baisse de –11 points à 45,5% lié aux coûts de production qui n’ont pas baissé dans les mêmes proportions que la baisse d’activité et aux dépréciations des stocks en raison de la plus faible rotation des produits.

Le résultat opérationnel avant redevances et éléments non récurrents est négatif à -10,2 millions d’euros contre -2,7 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit une dégradation de -7,5 millions d’euros.

Ce recul s’explique par la baisse conséquente de l’activité en 19-20 qui n’a été que partiellement compensée par les économies dégagées sur les frais de communication (1 million d’euros) et sur les frais commerciaux (2 millions d’euros).

Seuls les frais généraux et administratifs sont au-dessus du niveau de l’exercice précédent (0,2 million d’euros) liés au démarrage des frais d’amortissement du nouvel ERP.

Les redevances sont en baisse de -0,5 million d’euros par rapport à l’exercice précédent en raison de la baisse des redevances des licences en Asie.

Le solde des éléments non récurrents représente une charge nette de -6,1 millions d’euros à comparer à un produit net de 3,2 millions d’euros enregistré lors de l’exercice précédent.

L’exercice 2019-2020 a été essentiellement marqué par la comptabilisation de pertes de valeur sur actifs pour 5,6 millions d’euros, liée aux tests réalisés dans le cadre de la norme IAS 36 en raison de la pandémie COVID-19.

L’exercice 2018-2019 avait été essentiellement marqué par la dépréciation du goodwill de la filiale S.T. Dupont Marketing pour un impact net de -1,3 million d’euros, compensée par un produit net de +4,9 millions lié à l’indemnité d’éviction de la boutique Avenue Montaigne.

Le résultat opérationnel ressort à -11,5 millions d’euros au 31 mars 2020, contre +5,8 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit une baisse de -17,3 millions d’euros.

Le résultat financier ressort à -0,5 million d’euros.

Les frais financiers nets sont en baisse de -0,1 million d’euros à -0,4 million d’euros et les impacts de change également plus favorables que sur l’exercice précédent : au 31 mars 2020, ces derniers représentent un produit de 0,2 million d’euros contre une charge de 0,2 million d’euros sur l’exercice précédent.

Le résultat net ressort à -12,7 millions d’euros contre +4,6 millions d’euros en 2018-2019, soit une dégradation de -17,3 millions d’euros.

TRESORERIE ET CAPITAUX DISPONIBLES

La trésorerie consolidée ressort à 9,5 millions d’euros contre 6,3 millions d’euros à la fin de l’exercice précédent.

L’endettement financier net ressort à 8,3 million d’euros à fin mars 2020, contre 4,9 million d’euros au début de l’exercice.

En tenant compte de l’indemnité d’éviction de 4,5 millions d’euros nantie en faveur des banques et du compte courant d’actionnaires subordonné pour 2,5 millions d’euros venant en déduction de la dette bancaire, le montant de la dette nette ressort à 1,3 million d’euros et le ratio d’endettement sur capitaux propres ressort à 4,94%.

En décembre 2020, la Société a signé un accord de financement avec ses partenaires bancaires et D&D International, actionnaire majoritaire.

Contact : invest@st-dupont.com





COMPTES CONSOLIDES ANNUELS RESUMES

Compte de résultat consolidé





(En milliers d’euros) 31/03/2020 31/03/2019 Produits des activités ordinaires Chiffre d’affaires net « produits » 44 582 53 908 Coûts des ventes (24 246) (23 369) Marge brute 20 336 30 539 Frais de communication (2 591) (3 566) Frais commerciaux (12 554) (14 555) Frais généraux et administratifs (15 369) (15 138) Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants (10 178) (2 721) Redevances 4 757 5 268 Autres charges (1 311) (991) Autres produits 775 5 515 Perte de valeur sur actifs (IAS 36) (5 573) (1 312) Résultat opérationnel (11 530) 5 759 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 5 14 Coût de l’endettement financier brut (398) (482) Coût de l’endettement financier net (394) (467) Autres produits et charges financiers (146) (334) Quote-part dans le résultat des entreprises associées - - Résultat avant Impôt (12 070) 4 958 Charges d’impôt sur le résultat (643) (406) Résultat net (12 713) 4 552 Résultat net – part du Groupe (12 713) 4 552 Résultat net – intérêts minoritaires - - Résultat net par action (en euros) (0,024) 0,009 Résultat net dilué par action (en euros) (0,024) 0,009









Bilan consolidé





ACTIF (En milliers d’euros) 31/03/2020 31/03/2019 Actif non courant Ecarts d’acquisition - 2 439 Immobilisations incorporelles (nettes) 5 088 5 027 Immobilisations corporelles (nettes) 8 994 10 890 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 4 927 - Actifs financiers 5 644 6 027 Participations dans les entreprises associées - - Impôts différés - - Total de l’actif non courant 24 653 24 383 Actif courant Stocks et en-cours 11 625 15 577 Créances clients 13 452 12 208 Autres créances 6 047 6 082 Impôts courants 1 295 1 649 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 492 6 269 Total de l’actif courant 41 911 41 785 Total de l’actif 66 564 66 168



PASSIF (En milliers d’euros) Capitaux propres- part du Groupe Capital 26 214 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 9 286 9 286 Réserves (2 763) (7 882) Réserves de conversion 1 563 1 491 Résultat net - Part du Groupe (12 713) 4 552 Total capitaux propres - part du groupe 21 587 33 660 Total capitaux propres - part des intérêts ne conférant pas le contrôle



Passifs non courants Emprunts et dettes financières 9 659 5 470 Emprunts sur location financement (à plus d’un an) 5 513 - Impôts différés 0 329 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 4 106 4 585 Total des passifs non courants 19 278 10 384 Passifs courants Fournisseurs 9 178 9 798 Autres passifs courants 5 331 6 133 Impôts courants 730 - Provisions pour risques et charges 82 145 Emprunts et dettes financières 8 139 6 011 Dettes de location courantes (moins d’1 an) 2 238 Emprunts sur location financement (à moins d’1 an) - 37 Total des passifs courants 25 699 22 124 Total du Passif 66 564 66 168





