GROUPE DASSAULT AVIATION

Livraisons, prises de commandes et carnet de commandes

en nombre d’avions neufs au 31 décembre 2020

(données non auditées par les Commissaires aux Comptes)





AVIONS LIVRÉS

En 2020, 13 Rafale Export ont été livrés, en ligne avec notre prévision, contre 26 en 2019.

En 2020, 34 Falcon ont été livrés, pour une prévision de 30 livraisons, contre 40 en 2019.

Pour mémoire, nous avions publié le 27 février 2020 une prévision de livraisons de

13 Rafale et 40 Falcon. Après avoir suspendu cette prévision le 1er avril en raison de la crise sanitaire du COVID-19, nous avons publié le 23 juillet 2020 une nouvelle prévision de livraisons de 13 Rafale et 30 Falcon.

AVIONS COMMANDÉS

En 2020, 15 Falcon ont été commandés, contre 40 en 2019. Le niveau de nos prises de commandes a été directement impacté par l’épidémie de COVID-19, ayant déclenché une crise sanitaire mondiale sans précédent, des restrictions de voyages très contraignantes et une forte incertitude sur l’économie mondiale.

AVIONS EN CARNET DE COMMANDES

Au 31 décembre 2020, le carnet de commandes inclut 62 Rafale et 34 Falcon, contre

75 Rafale et 53 Falcon au 31 décembre 2019.

PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIÈRE

Le Groupe Dassault Aviation publiera le 5 mars 2021 ses résultats annuels complets.

Les chiffres ci-dessus ne concernent que le nombre d’avions neufs. Le Groupe rappelle que les montants en euros comprennent également du développement et du support qui peuvent être significatifs. Ainsi, les prises de commandes 2020 incluent notamment deux contrats pour la Marine française : le Maintien en Conditions Opérationnelles verticalisé des ATL 2 et les Falcon de surveillance et d’intervention maritime.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2019, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 7,3 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 750 collaborateurs. dassault-aviation.com

