SAINT- LOUIS, 06 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amdocs (NASDAQ : DOX), l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services aux entreprises de communication et de médias, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pluriannuel avec ICE Norway pour le déploiement des solutions logicielles Amdocs ActixOne et Amdocs TechInsights en vue de soutenir ses initiatives d'expansion de réseau et de transformation numérique. ICE dispose d'une gamme d'offres de services mobiles et se trouve à mi-parcours d'un important programme de développement de réseau pour son spectre 5G existant et nouvellement acquis. Les systèmes Amdocs lui permettront d'automatiser les activités de planification, de construction, de lancement, de surveillance et d'optimisation des sites RAN (réseau d'accès radio). En outre, la plateforme d'analyse d'Amdocs l'aidera à prévoir les problèmes des réseaux et à hiérarchiser les mesures correctives en fonction de paramètres commerciaux déterminants.



« En continuant à bousculer et à améliorer le marché mobile norvégien avec succès, et à offrir une couverture élargie et des services de haute performance, nous pouvons garantir à nos clients un excellent rapport qualité-prix », a déclaré Jan-Erik Hvidsten, directeur technique et de l'innovation chez ICE Norway. « Grâce aux technologies avancées d'Amdocs et à sa vaste expérience de l'automatisation et de l'analyse des réseaux, nous prévoyons de développer fortement notre réseau et notre part de marché avec plus d'efficacité et d'intelligence que nos concurrents. »

Les fournisseurs de services du monde entier continuent de recourir à des processus fragmentés de déploiement de réseau et d'opérations, souvent soutenus par des outils, des scripts et des étapes manuelles ad hoc. Cependant, en réponse aux demandes du marché, les opérateurs appliquent toute une gamme de stratégies de numérisation afin de mettre en œuvre de nouveaux systèmes et méthodologies logiciels qui automatisent et rationalisent considérablement les activités de déploiement et d'optimisation du réseau pour plusieurs départements et équipes.

« Amdocs permet de déployer les RAN plus rapidement et de manière plus économique grâce à nos capacités d'automatisation intelligente et de connaissance du réseau axée sur les données », a déclaré Anthony Goonetilleke, président du groupe pour les médias, le réseau et les technologies chez Amdocs. « Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec ICE Norway afin d'accélérer sa croissance à l'aide de solutions de déploiement et d'optimisation des réseaux qui favorisent une approche sans contact, fournissent une visibilité et un contrôle complets de bout en bout, et accélèrent l'automatisation et l'intégration pour la nouvelle ère des réseaux 5G et cloud. »

Ressources complémentaires

En savoir plus sur les solutions de déploiement de réseaux Amdocs



Obtenez des mises à jour en temps opportun sur l'automatisation des réseaux, les SDN/NFV, la 5G, les RAN et les réseaux cloud sur le réseau ouvert d'Amdocs



Suivez l'actualité d'Amdocs en consultant le site Internet de l'entreprise



À propos d'Amdocs

L'objectif d'Amdocs est d'enrichir les vies et de faire progresser la société, en utilisant la créativité et la technologie pour construire un monde mieux connecté. Amdocs et ses 26 000 employés collaborent avec les principaux acteurs du secteur des communications et des médias, afin d'offrir des expériences de nouvelle génération dans 85 pays. Notre portefeuille conçu pour le cloud, ouvert et dynamique de solutions, plateformes et services numériques apporte un choix plus étoffé, un délai de mise sur le marché plus rapide et une plus grande flexibilité. Il nous permet ainsi de mieux répondre aux besoins en constante évolution de nos clients qui stimulent leur croissance, transforment leurs activités et les déplacent vers le cloud. Coté au NASDAQ Global Select Market, Amdocs a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2020. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet d'Amdocs à l'adresse : www.amdocs.com.

Énoncé prospectif d'Amdocs

Le présent communiqué de presse contient des informations qui constituent des énoncés prospectifs faits en vertu de la clause de « sphère de sécurité » de la loi « Private Securities Litigation Reform » de 1995, y compris des informations sur la croissance et les résultats d'Amdocs au cours des prochains trimestres. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, nous ne pouvons garantir que nos attentes seront satisfaites ni que les écarts ne seront pas importants. De telles déclarations impliquent des risques et des incertitudes pouvant entraîner des résultats futurs différents de ceux anticipés. Ces risques incluent, sans toutefois s'y limiter, les effets de la conjoncture économique générale, la capacité d'Amdocs à se développer sur les marchés qu'il dessert, la capacité d'Amdocs à intégrer avec succès les activités acquises, les effets défavorables de la concurrence du marché, l'évolution rapide des technologies pouvant rendre obsolètes les produits et services de la société, la perte potentielle d'un client important, notre capacité à développer des relations à long terme avec nos clients et les risques associés aux activités commerciales sur le marché international. Amdocs peut choisir d'actualiser ces énoncés prospectifs ultérieurement. Toutefois, la société décline expressément toute obligation de le faire. Ces risques, ainsi que d’autres, sont traités plus en détail dans les documents d'Amdocs déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l’exercice clos le 30 septembre 2020 déposé le 14 décembre 2020.

Contacts pour les médias :

Nick Boulton

Relations publiques d'Amdocs

Tél. : +44 (0)7896 931 335

E-mail : Nicholas.boulton@amdocs.com

Paul Campbell

Babel PR pour le compte d'Amdocs

Tél. : +44 (0)20 7434 5552

E-mail : paul@babelpr.com