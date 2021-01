M. Torralbo apporte plus de 20 ans d'expérience pertinente dans le domaine juridique et de la gouvernance d'entreprise, notamment en tant que directeur juridique pendant huit ans chez Atrium Innovations Inc. et huit ans au sein du groupe de sociétés Davies, Ward, Phillips & Vineberg LLP.

MONTRÉAL, 06 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU ; OTCQX : NMGRF ; Francfort : NM9) annonce la nomination de David Torralbo au poste de chef des affaires juridiques et secrétaire général de la Société.

Arne H. Frandsen, président du conseil d'administration de Nouveau Monde, a commenté l'annonce : « Au nom du conseil d'administration, je suis ravi d'accueillir M. Torralbo dans l'équipe de direction. Nous sommes fiers que Nouveau Monde ait recruté les services d'un dirigeant aussi respecté. »

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de la Société, a déclaré : « L'arrivée de M. Torralbo renforcera encore davantage notre équipe de direction, car Nouveau Monde entre dans une phase de croissance où l’expertise juridique de celui-ci en matière de fusions et acquisitions et de conseil aux émetteurs cotés sur les grandes bourses sera particulièrement appréciée. Toute l'équipe et moi-même sommes impatients de travailler avec lui. »

Biographie de David Torralbo

M. Torralbo est un cadre juridique chevronné, spécialisé dans le droit des sociétés et des valeurs mobilières, les fusions et acquisitions publiques et privées, les litiges et la gestion des risques et la gouvernance d'entreprise. Avant de rejoindre Nouveau Monde, M. Torralbo était directeur juridique et membre du comité exécutif d'Atrium Innovations Inc. un leader dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de santé nutritionnelle à base scientifique. Atrium, dont le siège social est situé au Québec, a été inscrite à la Bourse de Toronto jusqu'à sa vente à un groupe composé d'une société soutenue par les fonds Permira, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d'une opération de transaction évaluée à plus de 1,1 milliard de dollars canadiens en 2014, puis vendue à Nestlé S.A. en 2018 pour 2,3 milliards de dollars américains en espèces.

Avant Atrium, M. Torralbo était associé au sein du groupe de droit des sociétés de Davies, Ward, Phillips & Vineberg, où sa pratique était axée sur les questions relatives aux sociétés, aux fusions et acquisitions et aux valeurs mobilières. Chez Davies, M. Torralbo a régulièrement représenté un important fonds d'investissement privé dans le secteur des ressources naturelles. Plus tôt dans sa carrière, M. Torralbo a été associé au bureau de Londres, au Royaume-Uni, de Clifford Chance et membre de son équipe chargée des marchés de la dette et des capitaux.

M. Torralbo a obtenu un baccalauréat en droit civil (LL.L) et en common law (LL.B) à l'Université d'Ottawa et un baccalauréat en commerce (B.Com) à l'Université McGill.

Un total de 1 000 000 d'options à 1,29 $ valables pour cinq ans ont été émises à un dirigeant de la Société. La moitié de ces options sont attribuées immédiatement et l’autre moitié dans 12 mois ; elles sont émises conformément au plan d'achat d’actions de la Société.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

+1 450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

+1 438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, (i) l'impact positif de ce qui précède sur l'économie du projet, et (ii) le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de Nouveau Monde, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. Nouveau Monde n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

