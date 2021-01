Heijmans heeft met woningcorporatie Habion overeenstemming bereikt over de verkoop van grond en realisatie van 95 huurappartementen in de ontwikkeling van Noorderhaven in Zutphen. De beoogde start van de bouw is Q2 2021. De overeenkomst heeft voor Heijmans een waarde van circa € 27,5 miljoen.

Zorg en vrije sectorhuur

Het project in Gelderland bestaat uit 95 huurappartementen, waarvan 36 zorgappartementen en 59 in de vrije sectorhuur. Alle huurwoningen worden ‘nul-op-de-meter’ gerealiseerd. Dat wil zeggen, het netto energieverbruik is door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen, tot nul gereduceerd. Het totaal aantal appartementen in het complex bedraagt 110 (inclusief 15 koopappartementen van Heijmans). De blokken bestaan uit drie en vier bouwlagen, een besloten gemeenschappelijke binnentuin en een vrijstaand blok met bergingen/fietsenstalling. Ook is er zo’n 600m2 aan bedrijfsonroerend goed (400m2) en gemeenschappelijke (200m2) ruimte.

Noorderhaven

De gebiedsontwikkeling Noorderhaven in Zutphen is een unieke plek waar de stad, het landschap en de IJssel elkaar ontmoeten. Het bestaande landschap en de cultuur-historische elementen van dit gebied dienden als basis voor de stedenbouwkundige opzet. Hierdoor zijn natuur, historie en woningen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als makers van een gezonde leefomgeving is Noorderhaven voor Heijmans een bijzonder fraaie plek om duurzaam te ontwikkelen.

Over Habion

Habion biedt ouderen huisvesting waar ze zich thuisvoelen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 12.500 wooneenheden voor ouderen; zelfstandige woningen en eenheden in verzorgingshuizen. Het is onze missie om kwetsbare ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Bij het beheer en in de ontwikkeling van nieuwe projecten vragen we wat ouderen zelf willen en kunnen. Zo komen we uit op nieuwe woonvormen en tevredener wonende ouderen.

Over Heijmans

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl

