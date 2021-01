Montrouge, France, le 7 janvier (7 h 30 CET), 2021

DBV Technologies annonce un changement dans le statut de reporting aux États-Unis et l’approbation finale du processus global de restructuration

DBV Technologies S.A. (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd’hui avoir déterminé qu’elle était désormais considérée comme un émetteur national américain plutôt que comme un émetteur privé étranger aux États-Unis.

Depuis le 1er janvier 2021, DBV Technologies est soumise à la réglementation de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), ainsi qu’aux autres règles et réglementations applicables aux émetteurs nationaux américains (« domestic issuers »), en plus des réglementations françaises et européennes déjà applicables à la Société. DBV sera tenue de déposer auprès de la SEC des rapports périodiques (notamment des rapports courants sous le formulaire 8-K (« Form 8-K ») et des rapports trimestriels sous le formulaire 10-Q (« Form 10-Q »)) et des déclarations d'enregistrement dans les formulaires requis pour les émetteurs nationaux américains. En vertu des règles de la SEC, la Société préparera ses états financiers consolidés conformément aux principes comptables américains (Generally Accepted Accounting Principles in the United States – US GAAP). Par ailleurs, la Société continuera à préparer des états financiers consolidés conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS) tels qu’adoptés par l’Union européenne, pour publication en France et dans l’Union européenne. À compter du 1er janvier 2021, les états financiers de la Société, déposés auprès de la SEC et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) (y compris dans l’Universal Registration Document de la Société) seront présentés en dollars américains.

Aujourd’hui, la Société a également annoncé que le processus de mise en œuvre du Plan de sauvegarde de l’emploi en France avait été approuvé. DBV a lancé ce plan global de restructuration en juin 2020 afin de se donner une flexibilité opérationnelle permettant de faire progresser le développement clinique et l’examen réglementaire du produit expérimental Viaskin™ Peanut aux États-Unis et dans l’Union Européenne. La mise en œuvre complète du plan de restructuration se traduira par une réduction de plus de 200 emplois, ce qui permettra de disposer d’une équipe mondiale restante de 90 personnes se consacrant à la poursuite de l'innovation et au développement scientifique de nouvelles thérapies. DBV prévoit que toutes les réductions d’effectifs seront achevées d’ici la fin du premier trimestre 2021. DBV conservera son expertise en matière de développement clinique, d’ingénierie et de fabrication de patchs, de connaissance des marchés américain et européen, et en matière de biologie EPIT.

« Cette approbation représente une étape importante pour DBV », a déclaré Daniel Tasse, directeur général. « Nous sommes convaincus que nos efforts de restructuration nous permettront d’obtenir une organisation plus légère, de bénéficier d’une plus grande flexibilité financière, et de nous positionner au mieux à l’heure où nous traversons les dernières étapes du développement clinique. Je tiens à remercier tous nos collègues DBV, passés et présents, ayant contribué à l’avancement de l’immunothérapie par voie épicutanée, et souhaite rendre hommage à l’équipe talentueuse qui nous propulsera vers l’avant. Elle est composée d’individus qui incarnent nos valeurs d’entreprise axées sur la collaboration, la curiosité, le courage et la crédibilité. »

Suite à la restructuration globale en cours, DBV a pu simplifier les processus opérationnels dans l'ensemble des activités de la Société DBV Technologies prévoit une décélération continue de sa consommation moyenne mensuelle de liquidités, jusqu’au deuxième semestre 2021. DBV prévoit une poursuite de la décélération de la consommation mensuelle moyenne de trésorerie jusqu’au second semestre 2021. La société prévoit que la mise en œuvre complète des mesures de réduction des coûts à l'échelle de l'organisation sera achevée d'ici le second semestre 2021, date à laquelle DBV vise une réduction de sa consommation mensuelle moyenne de trésorerie de 40 à 50 % par rapport au premier semestre 2020. Sur la base de nos hypothèses actuelles concernant l'avancement de notre dossier réglementaire et la mise en œuvre de notre plan, ces efforts devraient permettre d'étendre considérablement notre horizon de trésorerie jusqu'au second semestre 2022

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin® utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la société s’attache à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients souffrant d’une allergie alimentaire.

Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin® Peanut. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345) et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et estimations prévisionnelles, notamment les déclarations concernant la mise en œuvre du plan de restructuration globale de la Société ; les bénéfices potentiels de la restructuration de l’activité de la Société, telle que proposée ; et la capacité de la Société à réaliser ces bénéfices ; les économies de coûts potentielles ; les prévisions de la Société concernant ses liquidités et la réduction de la consommation mensuelle de liquidités ; la préparation des états financiers nouveaux et supplémentaires ; et les futurs dépôts anticipés auprès des régulateurs des valeurs mobilières aux États-Unis, en France et en Europe. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des aléas substantiels. À ce stade, la commercialisation des produits de la Société n’est autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans ce document, peuvent être citées, les incertitudes liées de manière générale aux activités de recherche et de développement ; aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires correspondants, notamment l’impact de la pandémie de COVID-19 ; la capacité de la Société à mener à bien ses plans de restructuration ; la capacité de la Société à dresser des états financiers conformément aux PCGR des États-Unis ; et les risques liés aux contraintes imposées par la réglementation et la mise en conformité des rapports, auxquelles sont soumis les émetteurs nationaux américains. En outre, la date des décisions établies par les entités réglementaires, quelles qu’elles soient, ne peut être garantie, en particulier à la lumière de la pandémie de COVID-19. Une liste détaillée et une description des risques et aléas susceptibles de donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués dans les déclarations provisionnelles de ce communiqué de presse figurent dans les documents déposés par la Société auprès de l’AMF en France, au titre de ses obligations réglementaires, ainsi que dans les documents et rapports de la Société déposés auprès de la SEC aux États-Unis, notamment dans le Rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F relatif à l’exercice fiscal clos le 31 décembre 2019, de même que dans les documents et rapports à soumettre ultérieurement par la Société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne valent qu’à la date des présentes. Sauf lorsque cela est requis par la loi en vigueur, DBV Technologies ne prend aucun engagement quant à la mise à jour ou à la révision des informations contenues dans ce communiqué de presse.

Contact Relations investisseurs de DBV

Anne Pollak

+ 1 (857) 529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact médias

Angela Marcucci

+1 (646) 842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

