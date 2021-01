January 07, 2021 02:00 ET

January 07, 2021 02:00 ET

Vaisala Oyj

Pörssitiedote

7.1.2021 klo 09.00

Vaisala nimittää Olli Nastamon kehitysjohtajaksi

Olli Nastamo, s. 1956, on nimitetty kehitysjohtajaksi. Hänestä tulee Vaisalan johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Kai Öistämölle. Olli Nastamo aloittaa tehtävässään 1.3.2021.

Olli Nastamo siirtyy Vaisalaan Metso Outoteciltä, jossa hän on toiminut toiminnallisen erinomaisuuden johtajana. Ennen Outotecille siirtymistään Nastamo työskenteli useissa kansainvälisissä johtotehtävissä Comptelilla, Elektrobitillä sekä Nokialla. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Nastamo tulee johtamaan Vaisalan liiketoimintaprosessien kehitystä ja siten tukemaan yrityksen kannattavan kasvun tavoitteita. Hänen vastuulleen kuuluvat tehokkuuden, ketteryyden ja digitalisaation edistäminen kaikissa Vaisalan prosesseissa sekä IT-ratkaisujen kehittäminen. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat myös riskienhallinta, laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat (QEHS) sekä toimitilat. Tehtävä on uusi Vaisalassa.

“Olli Nastamo tuo monipuolista osaamista prosessien kehittämisestä ja johtamisesta kansainvälisessä teknologiaympäristössä. Olen vakuuttunut, että hän on tärkeä vahvistus tiimiimme, kun jatkamme matkaa pitkän aikavälin tavoitteemme eli kannattava kasvun saavuttamiseksi. Haluan toivottaa Ollin lämpimästi tervetulleeksi koko yhtiön puolesta,” sanoo toimitusjohtaja Kai Öistämö.

“Vaisalalla ja sen johtavilla sään, ympäristön ja teollisten mittausten innovaatioilla on merkittävä rooli yhteiskunnassa. Odotan innolla pääseväni mukaan Vaisalan kiinnostavaan kasvutarinaan,” sanoo Olli Nastamo.

Olli Nastamon ansioluettelo ja kuva ovat liitteenä.





Lisätietoja

Nina Eklund

viestintä- ja brändijohtaja

Tel. +358 40 669 1999

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

Liite