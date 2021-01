Bonjour,

Capgemini annonce la nomination d'Olivier Sévillia au poste de Directeur général adjoint du Groupe

Paris, le 7 janvier 2021 - Capgemini annonce la nomination d'Olivier Sévillia au poste de Directeur général adjoint du Groupe (Group Chief Operating Officer) à compter du 1er janvier 2021. Dans sa nouvelle fonction, il prend en charge le pilotage de l’ensemble des Strategic Business Units du Groupe et des ventes. Son objectif premier est de déployer la solide expertise sectorielle de Capgemini en tant que partenaire stratégique de ses clients.

« En ce début d'année, j'ai le plaisir de nommer Olivier Sévillia au poste de Directeur général adjoint du Groupe. Après trente ans passés chez Capgemini, Olivier a acquis une expérience considérable dans la direction et l’exécution d’activités stratégiques pour le Groupe, » commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. « Dans ce rôle de Directeur général adjoint du Groupe, Olivier apportera sa solide expérience pour renforcer plus encore nos relations avec nos clients à travers le monde. Olivier m’épaulera, avec l’ensemble de l'équipe de direction, dans la réalisation des priorités du Groupe. »

Biographie : Olivier Sévillia



Directeur général adjoint

Membre du Comité de Direction générale du Groupe

Jusqu’en décembre 2020, et depuis juillet 2018, Olivier Sévillia était à la tête de l’entité stratégique (Strategic Business Unit : SBU) Europe.

Auparavant, depuis janvier 2011, il dirigeait l’entité stratégique « Services applicatifs » du Groupe pour l’Europe Continentale. Il a rejoint le Comité de Direction générale du Groupe en janvier 2014 et a pris au même moment la direction de deux SBUs additionnelles, « Business Services » et « Capgemini Consulting ». Depuis janvier 2016, il dirigeait également la stratégie de l’activité Digital Services du Groupe.

En janvier 2009, il avait rejoint le Comité exécutif de Capgemini en tant que directeur général de l’activité d’intégration de systèmes pour l’Europe du Sud et la France.

Auparavant, de 2007 à 2008, il avait mis en place et accompagné le développement de Capgemini Consulting Europe de l’Ouest après avoir dirigé Capgemini Consulting France, l’activité de conseil en management de Capgemini en France, de 2003 à 2006.

Olivier Sévillia a rejoint le groupe Capgemini en 1990. Jusqu’en 2002, il occupait différentes fonctions de premier plan au sein de l’activité « Intégration de Systèmes » de Capgemini en France.

Olivier Sévillia est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE, 1987) et diplômé d’HEC (1990) - où il a obtenu un MBA – et du Standford Executive Program (2008).

Olivier Sévillia apporte également son soutien à ces institutions ; il a notamment été Président de l’ENSIIE et est actuellement Président de la Fondation HEC Paris.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com

