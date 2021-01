January 07, 2021 02:30 ET

Tulikivi Corporation, stock exchange release January 7, 2021 at 9:30 am EEST

Tulikivi Oyj - Managers' Transactions

____________________________________________

Person subject to the notification requirement

Name: Jouko Toivanen

Position: Chief Financial Officer

Issuer: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Notification type: INITIAL NOTIFICATION

Reference number: 743700GSL41H2DXZY963_20210105181958_8

____________________________________________

Transaction date: 2021-01-04

Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrument type: SHARE

ISIN: FI0009900583

Nature of the transaction: DISPOSAL

Transaction details

(1): Volume: 1,796 Unit price: 0.344 EUR

(2): Volume: 500 Unit price: 0.343 EUR

(3): Volume: 6,000 Unit price: 0.343 EUR

(4): Volume: 1,000 Unit price: 0.343 EUR

(5): Volume: 2,500 Unit price: 0.342 EUR

(6): Volume: 13,599 Unit price: 0.342 EUR

(7): Volume: 3,000 Unit price: 0.341 EUR

(8): Volume: 7,100 Unit price: 0.341 EUR

(9): Volume: 5,000 Unit price: 0.340 EUR

(10): Volume: 10 Unit price: 0.340 EUR

(11): Volume: 1,500 Unit price: 0.340 EUR

(12): Volume: 1,470 Unit price: 0.340 EUR

(13): Volume: 6,525 Unit price: 0.340 EUR

(14): Volume: 208 Unit price: 0.341 EUR

(15): Volume: 6,410 Unit price: 0.340 EUR

(16): Volume: 2,950 Unit price: 0.339 EUR

(17): Volume: 20,000 Unit price: 0.338 EUR

(18): Volume: 1,000 Unit price: 0.338 EUR

(19): Volume: 1,700 Unit price: 0.336 EUR

(20): Volume: 1,300 Unit price: 0.336 EUR

(21): Volume: 3,000 Unit price: 0.336 EUR

(22): Volume: 6,000 Unit price: 0.335 EUR

(23): Volume: 27,432 Unit price: 0.335 EUR

(24): Volume: 1,145 Unit price: 0.333 EUR

(25): Volume: 398 Unit price: 0.333 EUR

(26): Volume: 20 Unit price: 0.332 EUR

(27): Volume: 700 Unit price: 0.332 EUR

(28): Volume: 6,000 Unit price: 0.332 EUR

(29): Volume: 1,500 Unit price: 0.330 EUR

(30): Volume: 10,000 Unit price: 0.330 EUR

(31): Volume: 5,654 Unit price: 0.330 EUR

(32): Volume: 4,000 Unit price: 0.330 EUR

(33): Volume: 15,000 Unit price: 0.330 EUR

(34): Volume: 5,000 Unit price: 0.330 EUR

(35): Volume: 50 Unit price: 0.330 EUR

(36): Volume: 200 Unit price: 0.330 EUR

(37): Volume: 333 Unit price: 0.330 EUR

(38): Volume: 8,147 Unit price: 0.334 EUR

(39): Volume: 3,000 Unit price: 0.334 EUR

(40): Volume: 640 Unit price: 0.333 EUR

(41): Volume: 718 Unit price: 0.331 EUR

(42): Volume: 10,000 Unit price: 0.331 EUR

(43): Volume: 8,145 Unit price: 0.330 EUR

(44): Volume: 2,500 Unit price: 0.330 EUR

(45): Volume: 1,000 Unit price: 0.330 EUR

(46): Volume: 1,000 Unit price: 0.330 EUR

(47): Volume: 60 Unit price: 0.330 EUR

(48): Volume: 2,000 Unit price: 0.328 EUR

(49): Volume: 2,790 Unit price: 0.328 EUR

(50): Volume: 2,385 Unit price: 0.324 EUR

(51): Volume: 9,464 Unit price: 0.323 EUR

(52): Volume: 2,000 Unit price: 0.322 EUR

(53): Volume: 10,000 Unit price: 0.321 EUR

(54): Volume: 100 Unit price: 0.320 EUR

(55): Volume: 50 Unit price: 0.320 EUR

(56): Volume: 1,000 Unit price: 0.320 EUR

(57): Volume: 10,000 Unit price: 0.320 EUR

(58): Volume: 188 Unit price: 0.321 EUR

(59): Volume: 1,887 Unit price: 0.320 EUR

(60): Volume: 246 Unit price: 0.321 EUR

(61): Volume: 3,170 Unit price: 0.320 EUR

(62): Volume: 8,510 Unit price: 0.320 EUR

(63): Volume: 1,000 Unit price: 0.320 EUR

(64): Volume: 2,820 Unit price: 0.324 EUR

(65): Volume: 1,014 Unit price: 0.324 EUR

(66): Volume: 16,162 Unit price: 0.323 EUR

(67): Volume: 5,000 Unit price: 0.322 EUR

(68): Volume: 35,000 Unit price: 0.321 EUR

(69): Volume: 668 Unit price: 0.320 EUR

(70): Volume: 3,100 Unit price: 0.320 EUR

(71): Volume: 1,562 Unit price: 0.320 EUR

(72): Volume: 4,674 Unit price: 0.320 EUR

(73): Volume: 17,918 Unit price: 0.333 EUR

(74): Volume: 4,579 Unit price: 0.330 EUR

(75): Volume: 100 Unit price: 0.330 EUR

(76): Volume: 2,403 Unit price: 0.327 EUR

(77): Volume: 2,860 Unit price: 0.328 EUR

(78): Volume: 17,140 Unit price: 0.327 EUR

(79): Volume: 10,000 Unit price: 0.330 EUR

(80): Volume: 18,000 Unit price: 0.333 EUR

(81): Volume: 393 Unit price: 0.323 EUR

(82): Volume: 440 Unit price: 0.330 EUR

(83): Volume: 4,500 Unit price: 0.322 EUR

(84): Volume: 5,000 Unit price: 0.322 EUR

(85): Volume: 10,000 Unit price: 0.321 EUR

(86): Volume: 116 Unit price: 0.320 EUR

(87): Volume: 1,000 Unit price: 0.320 EUR

(88): Volume: 1,673 Unit price: 0.320 EUR

(89): Volume: 1,000 Unit price: 0.320 EUR

(90): Volume: 3,210 Unit price: 0.320 EUR

(91): Volume: 21,000 Unit price: 0.320 EUR

(92): Volume: 1,668 Unit price: 0.320 EUR

(93): Volume: 1,000 Unit price: 0.323 EUR

(94): Volume: 14,754 Unit price: 0.323 EUR

(95): Volume: 36,135 Unit price: 0.321 EUR

(96): Volume: 332 Unit price: 0.320 EUR

(97): Volume: 2,215 Unit price: 0.320 EUR

(98): Volume: 9,375 Unit price: 0.320 EUR

(99): Volume: 3,000 Unit price: 0.320 EUR

(100): Volume: 3,189 Unit price: 0.320 EUR

(101): Volume: 19,000 Unit price: 0.319 EUR

(102): Volume: 10,953 Unit price: 0.319 EUR

(103): Volume: 450 Unit price: 0.319 EUR

(104): Volume: 3,000 Unit price: 0.319 EUR

(105): Volume: 1,500 Unit price: 0.319 EUR

(106): Volume: 97 Unit price: 0.319 EUR

(107): Volume: 2,152 Unit price: 0.322 EUR

(108): Volume: 12,373 Unit price: 0.321 EUR

(109): Volume: 10,000 Unit price: 0.320 EUR

(110): Volume: 6,000 Unit price: 0.320 EUR

(111): Volume: 1,000 Unit price: 0.320 EUR

(112): Volume: 60 Unit price: 0.320 EUR

(113): Volume: 840 Unit price: 0.320 EUR

(114): Volume: 2,200 Unit price: 0.320 EUR

(115): Volume: 100 Unit price: 0.319 EUR

(116): Volume: 100 Unit price: 0.319 EUR

(117): Volume: 10,000 Unit price: 0.319 EUR

(118): Volume: 20,000 Unit price: 0.317 EUR

(119): Volume: 3,700 Unit price: 0.317 EUR

(120): Volume: 15,500 Unit price: 0.316 EUR

(121): Volume: 3,210 Unit price: 0.316 EUR

(122): Volume: 2,765 Unit price: 0.316 EUR

(123): Volume: 16,227 Unit price: 0.322 EUR

(124): Volume: 1,122 Unit price: 0.322 EUR

(125): Volume: 720 Unit price: 0.322 EUR

(126): Volume: 175 Unit price: 0.322 EUR

(127): Volume: 1,756 Unit price: 0.322 EUR

(128): Volume: 10,000 Unit price: 0.318 EUR

(129): Volume: 10,000 Unit price: 0.316 EUR

(130): Volume: 5,000 Unit price: 0.316 EUR

(131): Volume: 281 Unit price: 0.315 EUR

(132): Volume: 3,000 Unit price: 0.315 EUR

(133): Volume: 3,500 Unit price: 0.315 EUR

(134): Volume: 1,300 Unit price: 0.315 EUR

(135): Volume: 759 Unit price: 0.315 EUR

(136): Volume: 1,233 Unit price: 0.315 EUR

(137): Volume: 4,927 Unit price: 0.315 EUR

(138): Volume: 5,000 Unit price: 0.316 EUR

(139): Volume: 7,300 Unit price: 0.315 EUR

(140): Volume: 1,000 Unit price: 0.315 EUR

(141): Volume: 1,000 Unit price: 0.313 EUR

(142): Volume: 3,300 Unit price: 0.313 EUR

(143): Volume: 3,600 Unit price: 0.313 EUR

(144): Volume: 1,600 Unit price: 0.312 EUR

(145): Volume: 10,000 Unit price: 0.312 EUR

(146): Volume: 2,300 Unit price: 0.312 EUR

(147): Volume: 9,677 Unit price: 0.310 EUR

(148): Volume: 5,000 Unit price: 0.310 EUR

(149): Volume: 150 Unit price: 0.310 EUR

(150): Volume: 6,900 Unit price: 0.310 EUR

(151): Volume: 9,680 Unit price: 0.310 EUR

(152): Volume: 10,000 Unit price: 0.310 EUR

(153): Volume: 3,493 Unit price: 0.310 EUR

(154): Volume: 10,000 Unit price: 0.312 EUR

(155): Volume: 1,000 Unit price: 0.311 EUR

(156): Volume: 6,174 Unit price: 0.310 EUR

(157): Volume: 7,826 Unit price: 0.310 EUR

(158): Volume: 2,500 Unit price: 0.315 EUR

(159): Volume: 17,500 Unit price: 0.312 EUR

(160): Volume: 2,460 Unit price: 0.312 EUR

(161): Volume: 110 Unit price: 0.311 EUR

(162): Volume: 3,900 Unit price: 0.311 EUR

(163): Volume: 18,530 Unit price: 0.308 EUR

(164): Volume: 100 Unit price: 0.316 EUR

(165): Volume: 5,000 Unit price: 0.312 EUR

(166): Volume: 9,900 Unit price: 0.310 EUR

(167): Volume: 2,000 Unit price: 0.313 EUR

(168): Volume: 7,000 Unit price: 0.313 EUR

(169): Volume: 748 Unit price: 0.311 EUR

(170): Volume: 2,935 Unit price: 0.311 EUR

(171): Volume: 100 Unit price: 0.310 EUR

(172): Volume: 6,217 Unit price: 0.310 EUR

(173): Volume: 10,000 Unit price: 0.310 EUR

(174): Volume: 2,249 Unit price: 0.310 EUR

(175): Volume: 2,500 Unit price: 0.310 EUR

(176): Volume: 10,251 Unit price: 0.309 EUR

(177): Volume: 12,325 Unit price: 0.311 EUR

(178): Volume: 17,675 Unit price: 0.310 EUR

(179): Volume: 10,000 Unit price: 0.313 EUR

Aggregated transactions

(179): Volume: 957,000 Volume weighted average price: 0.32178 EUR

For more information, please contact:

Heikki Vauhkonen, Managing Director, Tulikivi Corporation

Tel. +358 (0)207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi

Distribution:

Nasdaq Helsinki

Key media