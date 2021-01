Kapitalforeningen Jyske Portefølje indkalder til Investorforum. I henhold til lov om finansiel virksomhed § 98 har investorerne, i de UCITS og kapitalforeninger, som Jyske Invest Fund Management A/S administrerer, ret til at vælge en investorepræsentant til bestyrelsen for Jyske Invest Fund Management A/S. Investorforum afholdes efter selskabets vedtægter § 12 samt valgregulativ udarbejdet af bestyrelsen for selskabet.

Forslag til kandidater til posten som investorrepræsentant kan indsendes fra den 7. januar 2021 og skal være modtaget hos Jyske Invest Fund Management A/S senest den 28. januar 2021 kl. 16.00.





