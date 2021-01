Kamp’n, le spécialiste de l'optimisation de la performance des campagnes publicitaires en ligne, annonce le gain de 20 nouveaux budgets sur les deux derniers mois. A travers cette annonce majeure, Kamp’n affirme sa position d’acteur incontournable sur le marché des spécialistes de la mise en œuvre et du pilotage de stratégies de promotion digitale sur Facebook et Google Ads. Les 20 nouveaux contrats signés par Kamp’n concernent des entreprises de toutes tailles qui interviennent dans les secteurs du retail, du e-commerce et bien d'autres. Au-delà de la qualité de l’offre de Kamp’n qui explique la forte croissance de ses activités, ces nouveaux budgets mettent clairement en évidence le rôle central que jouent Facebook et Google Ads dans les stratégies de promotion digitale des entreprises, retailers et réseaux de franchise. Dans ce contexte de fort développement, Kamp’n compte renforcer ses équipes d’experts pour soutenir sa dynamique à l’échelle nationale et lancer son nouveau plan de croissance en 2021. Ainsi, différents postes sont d’ores et déjà ouverts au sein des équipes (Traffic Manager Senior SEA/SMO, Content Manager B2B).

Mikael Witwer, Directeur Associé chez Kamp’n « Nous avons su répondre précisément aux besoins des entreprises qui souhaitent donner un nouveau souffle à leur stratégie d'acquisition digitale. Ces éléments sont à l’origine de la forte croissance de nos résultats en 2020 avec une augmentation de plus de 50% de notre volume d’activité. Nous allons poursuivre nos investissements pour renforcer nos équipes et faire évoluer notre offre, notamment sur de nouveaux segments comme celui de la franchise où nous venons de proposer une nouvelle solution : Kamp’n Express. »