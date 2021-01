Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 7.1.2021 klo 12.10





Aspocomp Group Oyj:n operatiiviseksi johtajaksi on 7.1.2021 alkaen nimitetty konsernin johtoryhmän jäsen, kehitysjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, DI Antti Ojala (s. 1979).



Jari Isoaho, johtoryhmän jäsen ja tuotantojohtaja jättää tehtävänsä yhtiössä 7.1.2021. Jari Isoaho on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1989 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2011 lähtien.



Konsernin johtoryhmä 7.1.2021 alkaen:



Mikko Montonen, toimitusjohtaja

Antti Ojala, operatiivinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Ari Beilinson, myynti- ja markkinointijohtaja

Jouni Kinnunen, talousjohtaja

Mitri Mattila, teknologiajohtaja.



Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Mikko Montoselle.



Toimitusjohtaja Mikko Montonen: ”Kiitämme Jaria hänen arvokkaasta ja pitkäaikaisesta panoksestaan Aspocompin palveluksessa kuluneiden yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa.”



Jari Isoaho: ”Haluan kiittää kaikkia Aspocompilaisia ja yhteistyökumppaneita yhteisistä vuosista.”





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





