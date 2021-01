La transformation digitale est un sujet stratégique qui monopolise l’attention de toutes les organisations (privées, publiques). Dans ce contexte, force est de constater que cette mouvance de fond s’est accélérée de manière exponentielle ces derniers mois, notamment en raison de la crise sanitaire qui a obligé les entreprises à repenser leur organisation. La transformation digitale n’est ainsi plus un simple concept, mais une réalité concrète qui nécessite d’être réalisée de manière industrielle pour être couronnée de succès.

Une histoire de technologie, mais pas uniquement

Lorsque l’on parle de transformation numérique, on pense spontanément à la technologie et aux outils à mettre en place pour fluidifier ses opérations, ses échanges et ses communications. Pour autant, si ces questions sont fondamentales, il convient tout d’abord de prendre le temps d’étudier le projet dans son ensemble et de ne pas se focaliser uniquement sur les outils qui ne sont en fait que de « simples moyens ». La transformation digitale est un sujet bien plus complexe qui nécessite de prendre en compte de nombreux autres critères : métiers, organisationnels, géographiques, etc.

La nécessité de ne pas sous-estimer la notion de conseil

Comme nous l’avons vu, mener à bien sa transformation numérique est donc un projet à plusieurs facettes. C’est précisément sur ce point que la dimension de conseil est fondamentale dans la mesure où elle permet de construire un projet réaliste et d’en dessiner précisément les contours. Cela passe par la réalisation de différentes étapes allant de l’audit de l’existant jusqu’à la remise de recommandations.

Ainsi, les équipes conseil auront pour mission de cartographier précisément l’existant, de recueillir les besoins des utilisateurs, d’analyser les pistes d’amélioration possibles, d’étudier l’impact de la mise en œuvre de nouvelles technologies et solutions, etc. Il sera ainsi possible de combiner des aspects métiers et technologiques et de définir un schéma de mise en œuvre et de déploiement cohérent.

Accompagner la transformation digitale

Enfin, une fois ces étapes réalisées, il est également nécessaire de bien accompagner les utilisateurs tout au long des démarches mise en œuvre. Transfert de compétences, formations, accompagnement des utilisateurs finaux. Tous ces éléments devront être pris en compte et traités avec attention par les équipes conseil et support.

À travers ces éléments, il apparait que les notions de conseil soient aussi importantes que celles liées à la technologie. En prenant le temps nécessaire pour réaliser son projet de transformation digitale, les entreprises pourront alors accéder à de réels bénéfices en modernisant efficacement leurs processus de gestion.

Par Andrea Zerial chez Mind 7 Consulting