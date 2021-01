Nasdaq Copenhagen A/S

Afholdelse af Vestjysk Bank A/S' ekstraordinære generalforsamling

Vestjysk Bank A/S har den 10. december 2020 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 13. januar 2021 kl. 10.

Regeringen har med virkning fra den 6. januar kl. 12.00 ophævet undtagelsen til COVID-19 forsamlingsforbuddet omkring, at virksomheder kan samle op til 500 siddende personer ved fx generalforsamlinger. Det er således forsamlingsloftet på 5 personer, som vil gælde for afholdelse af Vestjysk Bank A/S' ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2021.

Det betyder, at det med de gældende COVID-19 restriktioner og tiltag, beklageligvis ikke vil være muligt at tillade fysisk adgang til den ekstraordinære generalforsamling i Vestjysk Bank A/S den 13. januar 2021.

Derfor opfordres man i stedet til at følge generalforsamlingen via live stream på www.vestjyskbank.dk ved at klikke på "Live stream af ekstraordinær generalforsamling", hvor det også vil være muligt at stille spørgsmål og afgive stemme. Vi opfordrer dog stadig til at spørgsmål stilles skriftligt senest den 10. januar 2021. Skriftlige spørgsmål fremsendes pr. e-mail til investorrelations@vestjyskbank.dk .

Procedure for tilmelding, ret til at stille spørgsmål, proceduren for stemmeafgivelse ved fuldmagt og per brev er uændret og fremgår af indkaldelsen, idet vi dog henviser til vejledning vedrørende elektronisk ekstraordinær generalforsamling, der har været tilgængelig for aktionærerne på Vestjysk Bank A/S' hjemmeside sammen med indkaldelsen, og som også er vedlagt denne selskabsmeddelelse. Aktionærer, som allerede er tilmeldt til generalforsamlingen, skal ikke tilmelde sig på ny.





