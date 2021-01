January 07, 2021 08:00 ET

January 07, 2021 08:00 ET

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 7. TAMMIKUUTA 2021, KLO 15

Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut kuuden hybridimobiilipukkinosturin tilauksen Total Terminals International, LLC:lta (TTI). Nosturit varustetaan Kalmar SmartPort -prosessiautomaatioratkaisuilla. Noin 13 miljoonan dollarin (11 miljoonaa euroa) tilaus sisältää kaksivuotisen ohjelmistohuolto- ja tukipalvelusopimuksen prosessiautomaatio-ohjelmistolle. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tilauskantaan ja toimitus tapahtuu vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Vuonna 1991 perustettu TTI on täyden palvelun satamaterminaali- ja huolintaoperaattori, jonka pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltain länsirannikolla Kalifornian Long Beachissa. MSC Groupiin kuuluva Terminal Investment Limited (TiL) omistaa yhtiöstä 80 prosenttia ja loput 20 prosenttia on Hyundai Merchant Marine Co, Ltd.:n omistuksessa.



Kalmarin hybridimobiilipukkinosturi yhdistää viimeisimmän litiumioniakkuteknologian dieselvoimalaitteeseen tehden nosturista sekä tehokkaan että ympäristöystävällisen. Akkuun yhdistetty pienempi dieselvoimalaite on sekä polttoainetaloudellinen - nosturi kuluttaa jopa 60 % vähemmän polttoainetta kuin tavanomainen mobiilipukkinosturi - että hiljaisempi käyttää ja helpompi huoltaa. TTI:lle toimitettaviin nostureihin tulee Kalmar SmartStack-, SmartLift-, SmartRail- ja SmartMap -prosessiautomaatioratkaisut, jotka auttavat asiakasta optimoimaan toimintaansa ja varmistamaan niiden tehokkuuden.



Graham Scott, Chief Executive Officer, Total Terminals International, LLC: “Olemme saaneet Kalmarin tiimiltä runsaasti tukea erityisesti Clean Air -rahoitusavustusten anomisessa siitä lähtien, kun aloitimme keskustelut heidän kanssaan jo yli kaksi ja puoli vuotta sitten. Konttiliikenteemme on jatkanut kasvuaan globaalista pandemiasta huolimatta, ja Kalmarin hybridimobiilipukkinosturit auttavat meitä vastaamaan kasvavaan kysyntään samalla kun ne vähentävät toimintamme diesel- ja melupäästöjä”.



Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmarin Amerikan alue: “Tämä kauppa on Kalmarille tärkeä askel eteenpäin Yhdysvaltojen suurimmassa konttisatamassa, sillä nämä ovat ensimmäiset Amerikan länsirannikolle toimitettavat akkukäyttöiset Kalmar-hybridimobiilipukkinosturit. Koneemme tuovat TTI:lle merkittäviä päästövähennyksiä, sillä nosturien kaikki liikevoima tuotetaan akuilla ja dieselmoottoria käytetään vain tarvittaessa akkujen lataamiseen.”



Lisätietoa medialle:



Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmarin Amerikan alue, puh. +1 919 949 1192

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com

Liite