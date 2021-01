SAINT HUBERT, Québec, 07 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est heureuse d’annoncer le lancement d’UiMeet3D, une nouvelle façon de visiter à distance des lieux numérisés avec des amis et des clients visant à rendre les visites 3D plus sociales, engageantes et interactives. UiMeet3D est une nouvelle fonctionnalité qui s’ajoute à la technologie de visites 3D d’Urbanimmersive.



Les principaux points forts de la solution innovante UiMeet3D incluent :

- Intégration de la technologie multi-utilisateurs d'avatars 3D ;

- Nouvel outil de génération de leads pour les spécialistes du marketing en ligne ;

- Premier venu sur le marché dans l'industrie des visites 3D ;

- Endossement par les leaders du marché ;

- Sources additionnelles de revenus pour Urbanimmersive ;

- Prêt pour la réalité virtuelle (VR).

Utilisant des serveurs multi-utilisateurs de pointe, des environnements de lieux réels 3D et des technologies de vidéoconférence, UiMeet3D est la première solution immersive sur le marché permettant aux gens de se promener dans un lieu réel numérisé (ex : visites 3D), comme une propriété à vendre, tout en interagissant visuellement avec d'autres visiteurs représentés par des avatars. L’intégration de la technologie de vidéoconférence montre les avatars avec les caméras en direct des gens. UiMeet3D ne nécessite aucun téléchargement ou installation de logiciel ou de ‘plugin’, ce qui le rend facile à utiliser sur tous les navigateurs et appareils.

UiMeet3D est en fait le moyen le plus proche d'imiter les visites d'environnements réels numérisés en fournissant aux experts en marketing immobilier une nouvelle et puissante génération de leads et d’outils de communication visant à améliorer leurs taux de conversion. Par exemple, un agent immobilier peut recréer une journée portes ouvertes virtuelle, partager sa visite 3D sur les réseaux sociaux pour inviter des personnes intéressées, accueillir les visiteurs (avatars) entrant dans la propriété numérisée, les voir se promener librement d'une pièce à l'autre et décider de s'engager avec les visiteurs démontrant de l'intérêt, exactement comme ils le feraient dans la vie de tous les jours.

Tout au long des phases de test, Urbanimmersive a présenté UiMeet3D à un groupe sélectionné de photographes et d'agents dans différentes régions. Les commentaires ont été unanimement positifs parmi tous les groupes d'utilisateurs.

Éric Paquette, fondateur et président d'EGP TechnoVirtuel, l'une des plus grandes agences de photographie immobilière au Canada et récemment annoncé comme nouveau client important d’Urbanimmersive, adopte cette nouvelle solution innovatrice d'Urbanimmersive. « La crise de la Covid-19 accélère l'adoption des visites 3D de propriétés, ce qui a pour conséquence d’accroître le comportement en ligne des acheteurs et des vendeurs. UiMeet3D est une innovation très convaincante vers cette transformation numérique rapide du marché immobilier et nous sommes très heureux d'être la première entreprise de photographie immobilière à apporter cette solution innovatrice à nos clients au Canada », a déclaré Éric Paquette.

Luc Vaillancourt, un agent immobilier important de Via Capitale, une société canadienne de courtage immobilier de Brookfield, prévoit déjà d'utiliser UiMeet3D pour toutes ses inscriptions. « Avec les visites 3D, les acheteurs de propriétés peuvent visiter nos annonces de A à Z, mais les agents ne peuvent pas s'engager et interagir avec eux pour les informer de tout l’historique. UiMeet3D résout ce problème et la résistance de nombreux agents immobiliers à utiliser les visites 3D car il permet à l'agent d'être là où sont les acheteurs dans les visites 3D », a déclaré Luc Vaillancourt (https://immopassion.ca/).

D'autres industries bénéficieront d'UiMeet3D. Pour les entreprises locales, UiMeet3D peut permettre à un représentant en direct d'accueillir les visiteurs entrants, de les observer se promener librement dans le magasin et de dialoguer avec eux à la recherche d'informations comme ils le feraient dans la vie de tous les jours. Comme il ne faut que quelques heures pour numériser un large environnement réel pour créer une visite 3D avec la technologie d’Urbanimmersive, un magasin pourrait même mettre à jour régulièrement son 3D Pocket Website TM en fonction de leurs niveaux d’inventaire ou des saisons.

Dans le cadre d'environnements 3D pour de grands espaces tels que les bureaux, complexe hôteliers, entrepôts ou immeubles commerciaux, UiMeet3D permet à un large groupe de visiteurs d'interagir entre eux en fonction de leurs emplacements tout en offrant à un modérateur (guide) une carte de localisation interactive en temps réel pour l’ensemble des participants. Par conséquent, UiMeet3D ouvre également de nombreuses nouvelles opportunités à Urbanimmersive dans le marché émergent de la réalité virtuelle (‘VR’) avec des événements sociaux virtuels 3D, des foires commerciales et expositions virtuelles, des salles de classe virtuelles, des inspections d'ingénierie virtuelles hors site et plus encore.

Urbanimmersive propose désormais pour chaque visite 3D produite sur sa plateforme une version limitée et gratuite d'UiMeet3D qui permet de suivre tous les avatars des visiteurs dans la visite 3D (jusqu'à 20 participants par salle), d'ouvrir des forums de discussion et d'inviter des visiteurs à une vidéoconférence personnalisée. La Société lancera prochainement une version Premium de sa solution qui ciblera principalement les plus grands utilisateurs, les clients commerciaux, éducatifs et industriels. La version Premium offrira les notifications d'alertes aux visiteurs, des forums de discussions, des vidéos robots et des vidéoconférences illimités.

La version Premium amènera des sources de revenus additionnelles à la Société car elle sera proposée sur la forme d’une utilisation payante à la minute et d’un modèle d'abonnement. Les professionnels de l’immobilier utilisant les visites 3D d’Urbanimmersive pourront s’abonner à différents forfaits d’UiMeet3D directement à partir de leur tableau de bord client fourni par les photographes utilisant la plateforme ‘SaaS’ de la Société, offrant également une source de revenus additionnelle à nos clients photographes.

« Nous pensons qu'UiMeet3D deviendra la norme dans le marché des visites 3D, comme cela a été le cas dans le passé pour les jeux vidéo évoluant du joueur solo au jeu multi-utilisateurs étendu et nous sommes heureux d'être le premier à lancer ce produit sur le marché avec ses avantages technologiques et de distribution évidents. Très bientôt, il sera ennuyeux de visiter seul des visites 3D de propriétés et d'entreprises locales sans amis ni clients », a déclaré Ghislain Lemire, Président et chef de la direction d'Urbanimmersive. « D'un point de vue commercial, alors que les professionnels de l'immobilier dépensent beaucoup plus en publicité numérique (‘lead gen’) qu'en contenu visuel, nous pensons que le modèle de revenus d'abonnement d’UiMeet3D pourrait devenir un moteur de croissance significatif pour Urbanimmersive avec la monétisation de l'utilisation des visites 3D plutôt qu’uniquement la production et l’hébergement », a ajouté Ghislain Lemire. « Avec la technologie 3D d'Urbanimmersive qui fonctionne indépendamment de l’équipement de photographie, c'est-à-dire avec l’ensemble des caméras et logiciels capables de générer des images 360, et du fait qu'Urbanimmersive possède déjà un vaste réseau de photographes immobiliers en Amérique du Nord afin d’y distribuer l’ensemble de ses solutions, nous croyons qu’Urbanimmersive est bien positionné pour devenir la marque prédominante des solutions de vidéoconférence dont l'objectif principal est de se rencontrer dans un endroit », a conclu Ghislain Lemire, Président et chef de la direction d'Urbanimmersive

UiMeet3D est désormais disponible dans certaines zones géographiques en version bêta et sera bientôt disponible partout dans le monde. Pour plus d’informations à propos d’UiMeet3D, visitez https://www.urbanimmersive.com/uimeet3d.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.