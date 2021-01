LONDON und NEW YORK, Jan. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications™, der einzige Anbieter einer «Customer Conversations Management» Plattform, gab heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zur Übernahme von Assentis bekannt. Assentis ist ein führender europäischer Anbieter einer «Customer Communications Management» (CCM) Lösung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche.

Durch diese vorgeschlagene Übernahme kann Smart Communications die Position als Anbieter für die Finanzdienstleistungsbranche in Kontinentaleuropa wesentlich verstärken. Bestehende Assentis Kunden werden Zugang zur bewährten Expertise von Smart Communications im Bereich Multi-Tenant SaaS erhalten.

"Wir sind bereit, das umfangreiche Wissen und die Fähigkeiten von Assentis im Bereich der Finanzindustrie in Smart Communications einzubringen", sagt James Brown, CEO von Smart Communications. "Bereits in den heute von uns unterstützten Industrien haben wir die Chance erkannt, Unternehmen zu begleiten, welche zunehmend digital ausgerichtete Kunden bedienen. Durch diese Akquisition sind wir bestens gerüstet, unseren wachsenden Kundenstamm im Bereich Finanzdienstleistungen weltweit zu unterstützen."

Die CCM-Lösung von Assentis wird derzeit von mehr als 100 Unternehmen eingesetzt, um eine Vielzahl geschäftskritischer Dokumente zu erstellen, darunter Kundenberichte, Fonds-Factsheets, Produktpräsentationen, Verträge und Marketingunterlagen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rotkreuz, Schweiz, unterstützt interaktive, Massen- und Ad-hoc Anwendungsfälle. Smart Communications plant, weiterhin alle Assentis Produkte anzubieten und sich gleichzeitig darauf zu konzentrieren, ihre marktführende SaaS-Plattform in der gesamten Region verfügbar zu machen.

"Dies ist ein spannender nächster Schritt in unserer Unternehmensgeschichte, vor allem, weil es unseren Kunden ermöglicht, sich durch sofort verfügbare cloud-basierte Lösungen einen noch größeren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen", sagt Martin Krähenbühl, CEO von Assentis. "Die Finanzdienstleister von heute sind mehr denn je darauf fokussiert, hochqualitative, personalisierte Kundeninformationen auf digitaler Basis zu liefern. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden als Teil der Smart Communications Familie dabei zu unterstützen, dieses Ziel noch effektiver zu erreichen."

Diese Ankündigung folgt auf ein Rekordjahr für Smart Communications, das sein erfolgreichstes Jahr in der Unternehmensgeschichte verzeichnete. Darüber hinaus wurde Smart Communications im Jahr 2020 von IDC, Aspire, Novarica und Aragon als Leader in den Bewertungen eingestuft. Die Analysten erkannten das Unternehmen als strategisch führend und hoben seine Vision, die Cloud-Strategie und Produktinnovation als seine Hauptstärken hervor.

Dies ist die zweite Akquisition für Smart Communications in den letzten zwei Jahren. Im Juli 2019 erwarb das Unternehmen Intelledox, das nun als SmartIQ innerhalb der Smart Communications-Plattform Funktionen zur Formulartransformation bereitstellt.

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Über Smart Communications

Smart Communications™ ist der einzige Anbieter einer Plattform für die Verwaltung von Kundeninhalten («Customer Conversations Management»). Mehr als 500 globale Marken verlassen sich auf Smart Communications, um intelligentere Konversationen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu liefern - damit sie in der heutigen digital ausgerichteten, kundengesteuerten Welt erfolgreich sein können, während sie gleichzeitig ihre Prozesse vereinfachen und effizienter arbeiten. Smart Communications hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und betreut seine Kunden von Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum aus. Die Plattform von Smart Communications umfasst das unternehmensweite Kundenkommunikationsmanagement von SmartCOMM™, die Möglichkeiten zur Formularumwandlung von SmartIQ™ und die Expertise in der Trading Dokumentation von SmartDX™. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie smartcommunications.com.

Über Assentis

Assentis ist der in der Schweiz ansässige Spezialist für Customer Communications Management (CCM) in der Finanzdienstleistungsbranche. Als Technologie-Innovator ermöglicht das Unternehmen Finanzinstituten den Austausch relevanter, zeitnaher und konsistenter Informationen über alle Kanäle hinweg. Assentis ist ausgezeichnet positioniert, um Unternehmen bei der Stärkung des Kundenerlebnisses, der Steigerung der Prozesseffizienz und der Benutzerfreundlichkeit im Hinblick auf sehr spezifische Anwendungsfälle zu unterstützen. Die Lösungen von Assentis werden von mehr als 100 Unternehmen eingesetzt, darunter viele der Top-20-Banken in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie assentis.com.

Media Contact

Stacy Kirk

skirk@smartcommunications.com

+1 770-891-9285