Huhtamäki allekirjoitti 400 miljoonan euron vastuullisuusindikaattoreihin sidotun syndikoidun luottolimiittisopimuksen

Huhtamäki Oyj on allekirjoittanut 400 miljoonan euron määräisen syndikoidun monivaluuttaisen luottolimiittisopimuksen (syndicated multicurrency revolving credit facility). Järjestely on voimassa kolme vuotta. Uusi luottolimiitti korvaa nykyisen tammikuussa 2015 allekirjoitetun 400 miljoonan euron luottolimiitin ja sitä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Luottolimiittiä on mahdollista jatkaa kaksi kertaa yksi vuosi kerrallaan ja sen marginaali on sidottu kolmeen vastuullisuusindikaattoriin:



Uusiutuvan tai kierrätettävän materiaalin osuus tuotteissa Kierrätetyn vaarattoman jätteen osuus EcoVadis-luokitus

”Uusi rahoitussopimuksemme osoittaa, että Huhtamaki suhtautuu vakavasti ESG-päämääriinsä. Linkittämällä kestävän kehityksen suoraan rahoitukseemme otamme jälleen yhden askeleen vastuullisuuden sisällyttämiseksi kaikkeen toimintaamme”, sanoo Thomas Geust, Huhtamäen talousjohtaja.

Luottolimiitin pääjärjestäjinä ja -välittäjinä toimivat Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), BNP Paribas S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, DBS Bank Ltd., London Branch, Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ), J.P. Morgan AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, OP Corporate Bank Plc, Raiffeisen Bank International AG ja Standard Chartered Bank.

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 010 686 7893

