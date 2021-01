January 07, 2021 11:45 ET

January 07, 2021 11:45 ET

COMMUNIQUÉ RELATIF AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ Paris, 7 janvier 2021, 17h45 CET

BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par Nexity à Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

125.642 titres,

2.553.785,69 euros.

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

100.948 titres,

1.547.107 euros

Le 13 mai 2020, Nexity a augmenté les moyens du contrat de liquidité de 1.200.000 euros.

Sur la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 ont été exécutés :

4.566 transactions à l'achat,

4.784 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

570.852 titres et 16.365.624,0 euros à l'achat,

579.527 titres et 16.836.898,1 euros à la vente.

CESSATION ET MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

En date du 5 janvier 2021, Nexity a mis fin au contrat de liquidité confié à la société Oddo.

A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

116.892 titres,

2.887.802,67 euros.

A compter du 6 janvier 2021 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, Nexity a confié à Exane BNP Paribas la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur les actions ordinaires Nexity (code ISIN FR0010112524) admises aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la Charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des marchés financiers par décision du 21 mars 2011.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants, sont affectés au compte de liquidité :

116.892 titres,

2.887.802,67 euros.

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext

Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP

Code ISIN : FR0010112524

Pièce jointe