Saint-Herblain (France), 7 janvier 2021 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d’importants besoins médicaux, a publié aujourd’hui une position de trésorerie, incluant les équivalents de trésorerie, de €204,4 millions à fin décembre 2020, supérieure à ses prévisions d’une trésorerie 2020 se situant entre €180 millions et €200 millions.

La position de trésorerie de Valneva au 31 décembre 2020, y compris les équivalents de trésorerie, a fortement progressé pour s’inscrire à €204,4 millions contre €64,4 millions au 31 décembre 2019. Cette progression résulte principalement d’un paiement initial de $130 millions reçu dans le cadre de la collaboration avec Pfizer contre la maladie de Lyme, de paiements de €96,7 millions reçus dans le cadre du partenariat avec le gouvernement britannique contre la COVID-19 ainsi que de €48,8 millions de produits nets provenant de l’accord de financement signé avec Deerfield et OrbiMed, desquels €20,0 millions ont été alloués au remboursement d’un emprunt précédemment octroyé par la Banque Européenne d’Investissement. Les chiffres mentionnés précédemment sont préliminaires et non audités.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva a indiqué, « 2020 a été une année de transformation pour Valneva, marquée par les accords de partenariat avec Pfizer et le gouvernement britannique. Avec plus de €200 millions de trésorerie, Valneva se trouve actuellement en forte position malgré l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie du voyage et sur notre activité de vaccins du voyage. Cette solide position de trésorerie va nous permettre de nous concentrer en 2021 sur l’avancée de nos programmes clés ».

Valneva publiera ses résultats financiers non audités pour l’exercice 2020 le 25 février 2021.

Á propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies générant d’importants besoins médicaux. Le Groupe possède un solide portefeuille de vaccins en développement dont des candidats vaccins uniques contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le chikungunya. Valneva possède par ailleurs deux vaccins sur le marché, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL4 dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC®. Valneva compte plus de 500 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis.





Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

