Bezons, le 7 janvier 2021 – 18h00 – RIBER, leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce son agenda indicatif de communication financière pour l’exercice 2021.

Publication Date* Chiffre d'affaires annuel 2020 Vendredi 29 janvier 2021 (avant Bourse) Résultats annuels 2020 Lundi 26 avril 2021 (après Bourse) Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 Vendredi 30 avril 2021 (avant Bourse) Assemblée Générale Vendredi 25 juin 2021 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 Vendredi 30 juillet 2021 (avant Bourse) Résultats du 1er semestre 2021 Jeudi 30 septembre 2021 (avant Bourse) Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 Jeudi 28 octobre 2021 (après Bourse)

*Sous réserve de modification.

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement MBE (épitaxie par jets moléculaires). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com



Contacts

RIBER

