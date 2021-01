Appear Inc

SAN FRANCISCO, Jan. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appear Inc. kündigte die Einführung des weltweit leichtesten und ersten mit Graphen-Akku betriebenen Smartphones mit innovativer wasserfester Technologie an.Es besteht schon jetzt großes Interesse an diesem Smartphone.Appear erhält bereits Aufträge und es wird ein Verkauf von einer Million Geräten in den ersten sechs Monaten erwartet.Das Smartphone ist ab März 2021 in Geschäften und bei großen Online-Händlern erhältlich.



Appear ist ein Technologieunternehmen, das bereits für seine innovativen elektronischen Produkte bekannt ist.Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Francisco und ist auch international in Ländern wie Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong und Indien tätig.Appear ist auf die Entwicklung von B2B-IoT-Innovationen spezialisiert.Das Unternehmen hat viele innovative Technologien entwickelt wie Smartphones, Graphen-Schnellladeakkuanwendungen oder schwimmfähige und schwebende Lautsprecher.

Appear hat sich für die Fertigung mit Foxconn zusammengeschlossen

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, hat sich Appear für die Produktion mit Foxconn India zusammengeschlossen.Foxconn ist ein bekannter und bewährter Hersteller für viele beliebte Smartphone- Unterhaltungselektronik-Marken.Es verfügt über die Erfahrung, die Fachkenntnisse und die Anlagen, um die hohen Qualitätsstandards von Appear zu erfüllen.

Graphen-Schnellladung

Appear war schon immer bestrebt, mithilfe fortschrittlicher Materialwissenschaft innovative Produkte zu entwickeln.Sein neues Smartphone ist ein gutes Beispiel für diesen Ansatz.Das Handy wird mit Qualcomm-Prozessoren betrieben.Appear ist für seine Graphene Super 20 Power Bank bekannt, die dank der proprietären Schnellladeakku-Technologie von Appear innerhalb von 20 Minuten vollständig aufgeladen ist.Jetzt wird diese proprietäre Technologie erfolgreich in ein Smartphone integriert.

Graphen besteht, ähnlich wie Graphit, ausschließlich aus Kohlenstoff.Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften hat es hat viele Bereiche der Fertigung revolutioniert.Obwohl es robuster ist als Stahl, ist Graphen leicht und eines der leitfähigsten Materialien.Dadurch fungiert Graphen als Superkondensator für die revolutionäre Schnellladetechnologie von Appear.Durch Graphen verbesserte Li-Ion-Akkus haben eine längere Lebensdauer, höhere Kapazitäten und schnellere Ladezeiten und sind dabei flexibel und leicht.

Das Smartphone basiert auf innovativer Technologie

Eine der spannendsten Eigenschaften des neuen Smartphones ist seine wasserfeste Technologie.Jedes Jahr werden 11 % aller Smartphones durch Wasser beschädigt.Das sind 165 Millionen Handys pro Jahr oder 452.000 pro Tag!Da Verbraucher zunehmend auf ihre Smartphones angewiesen sind, ist der Schutz vor Wasserschäden zu einer notwendigen Eigenschaft geworden.Die Herstellung widerstandsfähigerer Handys trägt auch dazu bei, den wachsenden Elektroschrott zu reduzieren.Dieses neue Smartphone ist die perfekte Option für umweltbewusste Verbraucher.

Das Smartphone bietet außerdem die proprietären mobilen Anwendungen von Appear.Diese Apps sind auf dem Produkt vorinstalliert.

Entworfen vom gleichen Unternehmen, das schwimmfähige und schwebende Lautsprecher gebaut hat

Die wasserfeste Technologie basiert auf fortschrittlicher Materialwissenschaft.Appear hat diese Technologie erstmals in seinen schwimmenden Lautsprechern vorgestellt.Diese Lautsprecher haben ihre wasserfesten Eigenschaften bereits in Pools auf der ganzen Welt unter Beweis gestellt.Der eigentliche Clou waren jedoch die schwebenden Lautsprecher von Appear.Bei eingeschaltetem Gerät hebt der Lautsprecher ab und schwebt über der Lautsprecherbox.Diese erstaunlichen Lautsprecher bieten also sowohl Musik als auch eine Show!

Die Schwebe-Technologie kann in vielen verschiedenen Branchen wie der Hausautomatisierung, dem Sport und der Automobilindustrie eingesetzt werden.Appear plant, diese Technologie in vielen Branchen und Ländern zu lizenzieren.

Das Smartphone von Appear ist ab März 2021 erhältlich