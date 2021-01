Appear Inc

SÃO FRANCISCO, Jan. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Appear Inc. anunciou o lançamento do primeiro smartphone com bateria de grafeno do mundo com tecnologia inovadora resistente à água. Já há muito interesse neste smartphone. A Appear já recebeu pedidos e projeções de um milhão de unidades para os primeiros seis meses. O smartphone estará disponível em lojas e grandes varejistas online a partir de março de 2021.



A Appear é uma empresa de tecnologia já conhecida por seus produtos eletrônicos inovadores. A empresa está sediada em São Francisco e também opera internacionalmente em países como Cingapura, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e Índia. A Appear é especializada no desenvolvimento de inovações B2B IoT. A empresa criou muitas tecnologias inovativas tais como smartphones, aplicações de bateria de grafeno de carga rápida, alto-falantes flutuantes e levitantes.

Appear Faz Parceria de Manufatura com a Foxconn

Para atender às crescentes demandas, a Appear fez uma parceria de manufatura com a Foxconn India. A Foxconn é uma fábrica conhecida e confiável de muitas marcas populares de smartphones e produtos eletrônicos de consumo. Ela oferece experiência, expertise e instalações para atender aos padrões de alta qualidade da Appear.

Grafeno de Carga Rápida

A Appear tem por objetivo criar produtos inovadores usando ciência de materiais avançada. Seu novo smartphone exemplifica essa mentalidade. O celular é alimentado por processadores Qualcomm. A Appear é conhecida por seu Graphene Super 20 Power Bank, que recarrega totalmente em 20 minutos usando a tecnologia proprietária de baterias Fast Charge da Appear. Esta tecnologia proprietária foi integrada com sucesso em um smartphone.

O grafeno, semelhante ao grafite, é composto puramente de carbono. Ele revolucionou muitas áreas de fabricação devido às suas propriedades únicas. Embora seja mais forte do que o aço, o grafeno é leve e um dos materiais mais condutores. Isso permite que o grafeno atue como um super capacitor para a revolucionária tecnologia Fast Charge da Appear. As baterias de íons de lítio aprimoradas com grafeno têm vida útil mais longa, capacidade mais alta e tempo de carregamento mais rápido, porém são flexíveis e leves.

O Smartphone é Completo com Tecnologia Inovadora

Uma das características mais emocionantes do novo smartphone é a sua tecnologia resistente à água. Todos os anos, 11% dos smartphones são danificados pela água. Isso equivale a 165 milhões de celulares por ano, ou 452.000 por dia! À medida que os consumidores se tornam mais dependentes dos seus smartphones, a resistência à água tornou-se uma característica necessária. A criação de celulares mais resilientes também ajudará a reduzir o crescente desperdício eletrônico. Este novo smartphone é a opção perfeita para o consumidor ecologicamente consciente.

O smartphone também inclui aplicativos móveis proprietários da Appear. Esses aplicativos serão pré-instalados no produto.

Projetado pela Mesma Empresa que Criou Alto-Falantes Flutuantes e Levitantes

A tecnologia resistente à água utiliza ciência de materiais avançada. A tecnologia foi lançada nos seus Alto-Falantes Flutuantes. Esses alto-falantes já comprovaram suas propriedades de resistência à água em piscinas em todo o mundo. No entanto, as verdadeiras estrelas são os alto-falantes levitantes do Appear. Quando ligado, o alto-falante levita e paira sobre a caixa do alto-falante. Esses alto-falantes incríveis proporcionam a música e o show!

Esta tecnologia levitante pode ser implantada em muitas indústrias diferentes, como automação doméstica, esportes e indústria automotiva. A Appear tem planos para licenciar a tecnologia para muitos setores e países.

O Smartphone Appear Estará Disponível em Março de 2021