三藩市, Jan. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appear Inc. 宣佈推出全球最輕和首款創新防水技術並採用石墨烯電池的智能手機。這款智能手機已吸引了不少人的關注。Appear 現已開始接受訂單，並預計在首六個月內售出 100 萬部。這款智能手機將於 2021 年 3 月在商店和主要網上零售商發售。



Appear 是一家以創新電子產品聞名的科技公司。公司總部位於三藩市，並在新加坡、阿聯酋、香港和印度等國家展開國際業務。Appear 專門開發 B2B 物聯網創新產品。公司研創大量創新技術，如智能手機、石墨烯快速充電電池的應用、浮力和懸浮揚聲器。

Appear 已與 Foxconn 合作進行生產

為滿足不斷增長的需求，Appear 已與 Foxconn 印度公司合作滿足其生產需求。Foxconn 是國際知名且值得信賴的製造商，為很多知名的智能手機和消費電子產品品牌提供服務。它具有滿足 Appear 優質標準的經驗、專業知識和設施。

石墨烯快速充電

Appear 一直致力採用先進的材料科學來研製創新產品。其最新的智能手機體現了這種思維方式。手機採用 Qualcomm 處理器驅動。Appear 以其石墨烯 Super 20 外置充電器而聞名，使用 Appear 專有的快速充電 (Fast Charge) 電池技術，可在 20 分鐘內充滿電。現在，這項專有技術已成功整合在智能手機中。

石墨烯類似石墨，完全由碳組成。由於其獨有的特性，可徹底改變很多製造範疇。雖然石墨烯比鋼更強，但石墨烯更輕巧，也是導電率最好的材料之一。這使石墨烯可以作為 Appear 革命性快速充電技術的超級電容器。石墨烯增強鋰離子電池，使其具有更長的使用壽命、更高的容量和充電更快速，同時保持靈活輕巧。

這款智能手機採用創新技術

全新的智能手機其中一項最令人興奮的功能是防水技術。每年有 11% 的智能手機因濕水而損壞。相當於每年 1.65 億部或每天 452,000 部手機！ 隨著消費者越來越依賴其智能手機，防水保護已成為不可或缺的功能。製造更靈活的手機亦有助減少日益增長的電子浪費。這款新的智能手機是注重環保的消費者的完美選擇。

此智能手機還包括 Appear 的專有流動應用程式。這些應用程式將預先安裝在產品中。

負責設計的公司亦構建浮力和懸浮揚聲器

防水技術採用先進的材料科學。Appear 在其浮力揚聲器中首次展示該技術。這些揚聲器已在世界各地證實具備防水性能。然而，真正的精彩之處是 Appear 的懸浮揚聲器。在啟動時，揚聲器會在揚聲器盒上升起及懸停。這些出色的揚聲器可放送歌曲和節目！

這種懸浮技術可應用到大量不同行業，如自動化家居、體育和汽車行業。Appear 已計劃在很多行業和國家／地區授權該項技術。

Appear 智能手機將於 2021 年 3 月推出