AS LHV Group

January 08, 2021 01:45 ET

January 08, 2021 01:45 ET

AS-i LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte AS-i LHV Finance nõukogu plaanib alates 29.01.2021 valida ettevõtte uueks juhatuse liikmeks Mari-Liis Stalde. Ühtlasi plaanivad ettevõtte aktsionärid valida AS-i LHV Finance nõukogu uueks liikmeks ja esimeheks Kadri Kiiseli senise esimehe Erki Kilu asemel.



LHV Finance tegeleb järelmaksu ja väikelaenu pakkumisega. Ettevõtte juhatusse kuulub üks liige. Lisaks Kadri Kiiselile kuuluvad AS-i LHV Finance nõukokku Madis Toomsalu, Jaan Koppel ja Veiko Poolgas.

Mari-Liis Stalde töötas aastast 2017 Coop Panga äriklientide igapäevapanganduse äriliini juhina. Aastatel 2010–2016 töötas ta LHV Pangas ärikliendihaldurina ning aastatel 2005–2010 Nordea Pangas. Stalde on lõpetanud 2005. aastal bakalaureuseõppe Eesti Maaülikoolis raamatupidamise erialal ning õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ärirahandust ja investeeringuid. Mari-Liis Staldele kuulub 1406 AS-i LHV Group aktsiat.

Kadri Kiisel on alates 2018. aastast juhtinud juhatuse liikmena panga jaepanganduse valdkonda, samuti juhatajana AS-i LHV Finance. Kiisel töötas alates 2011. aastast LHV Panga Tallinna kontori juhatajana ja alates 2017. aastast oli ta LHV Panga kontorite juht. Kadri Kiisel on omandanud Tartu Ülikooli magistrikraadi finantsjuhtimise erialal. Kadri Kiisel ei kuulu teiste äriühingute juhtorganitesse. Kadri Kiiselile kuulub 2344 AS-i LHV Groupi aktsiat ja tal on võimalik 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku saada 39 826 AS-i LHV Group aktsiat.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 500 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 247 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee