Roblon A/S

January 08, 2021 02:55 ET

January 08, 2021 02:55 ET

Storaktionærmeddelelse fra Investeringsforeningen Fundamental Invest

I henhold til Kapitalmarkedslovens § 38 er Roblon A/S blevet meddelt, at Investeringsforeningen Fundamental Invest, CVR nr. 25 70 96 75 den 7. januar 2020 har reduceret deres ejerandel i Roblon A/S.

Efter salget af aktierne i Roblon A/S, har Investeringsforeningen Fundamental Invest en beholdning under 5 % af aktiekapitalen.

Investeringsforeningen Fundamental Invest er ikke længere storaktionær i Roblon A/S.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

Vedhæftet fil