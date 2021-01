Small Cap Danmark A/S

January 08, 2021 04:43 ET

Med henvisning til §30 i Kapitalmarkedsloven oplyses det hermed at SmallCap Danmark A/S d.d. har modtaget meddelelse om at

Mission Well Limited

Vistra Corporate Services Centre

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

pr. d.d. ikke længere ejer mere end 5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i SmallCap Danmark A/S.

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

