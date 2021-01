MONTRÉAL, 08 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec a le plaisir d’annoncer la nomination de son nouveau président-directeur général, M. Jean-François Rheault. Il intégrera ses nouvelles fonctions le 1er février prochain. Cette nomination fait suite à l’annonce du départ de la présidente-directrice générale actuelle, Mme Suzanne Lareau.



Fort de ses 15 années d’expérience en tant que Directeur général - division Amérique du Nord pour l’entreprise technologique Éco-Compteur, l’expertise de M. Rheault en matière de vélo et ce, à l’échelle internationale, lui permet d’avoir une vision globale des enjeux reliés à la fonction qu’il occupera au sein de l’organisation. « C'est avec enthousiasme que je me joins à la grande équipe de Vélo Québec, une organisation d'envergure, dont la mission contribue à améliorer la qualité de vie en société. C’est un honneur pour moi de faire partie d’une organisation aussi prestigieuse et de pouvoir contribuer concrètement à l’essor du vélo au Québec. Je tiens à souligner l'immense contribution de Suzanne Lareau pour l'avancement de la cause du vélo au Québec. Elle laisse derrière elle une solide organisation, admirée partout à travers le monde. », affirme Jean-François Rheault.

Le conseil d’administration de Vélo Québec a notamment été impressionné par la connaissance du monde du vélo et les compétences de gestionnaire de M. Rheault : « Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination de Jean-François Rheault au poste de président-directeur général, ses compétences de gestion et sa connaissance des dossiers vélo jumelés à son énergie à vouloir relever ce nouveau défi ont fait de lui le candidat idéal pour prendre la relève de Vélo Québec », souligne Hélène Messier, présidente du conseil d’administration de Vélo Québec.



Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.



