MONTRÉAL, 08 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resources Minières Vanstar Inc. a le plaisir d'annoncer la nomination de M. J.C. St-Amour à titre de président et chef de la direction de Vanstar à compter du lundi 11 janvier 2021. M. St-Amour succède à M. Jonathan Hamel qui a occupé le poste par intérim jusqu'à cette nomination.



M. St-Amour possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie minière dans des rôles de direction, en finance d'entreprise et en fusions et acquisitions. Il détient une maîtrise en géologie et est un analyste financier agréé (CFA) avec une expertise dans les marchés de capitaux, l'analyse financière et des investissements, l'évaluation des actifs et la gestion des opérations de financement et de fusion et acquisition dans le secteur des ressources naturelles. Au cours de sa carrière, M. St-Amour a occupé divers postes de direction au niveau de la direction et du conseil d'administration dans des sociétés minières juniors ainsi que dans des banques d'investissement.

Victor Cantore, administrateur de Vanstar, a déclaré: « Je souhaite chaleureusement la bienvenue à J.C. St-Amour. Cette nomination reflète notre engagement envers la stratégie de croissance de Vanstar. Le sens des affaires et technique de J.C. lui permet d’évaluer, de refléter et de communiquer avec précision la valeur actuelle de Vanstar, d’assurer la liaison avec notre partenaire de projet stratégique et d’évaluer stratégiquement les opportunités à court terme pour élaborer une stratégie de croissance qui se traduira par une valeur pour les actionnaires. Nous commençons 2021 avec un nouveau leadership et j'attends avec impatience l'année à venir. »

À propos de Vanstar

Vanstar Mining Resources Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l’année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également 100% de la propriété Felix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et 100% d'Amanda, une propriété de 7306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 mètres.

Source :

JC St-Amour, CFA.

Président et Chef de la direction

jc@vanstarmining.com

647-296-9871

www.vanstarmining.com