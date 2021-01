Yvan Deschamps remplacera François Laurin, chef de la direction financière de la Banque Laurentienne, qui a annoncé sa retraite.

MONTRÉAL, 08 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer qu’Yvan Deschamps occupera le poste de vice-président exécutif et de chef de la direction financière à compter du 6 avril 2021. M. Deschamps succède à François Laurin, qui a indiqué qu’il souhaitait prendre sa retraite lors de la prochaine assemblée générale annuelle. M. Laurin continuera à travailler en étroite collaboration avec M. Deschamps pour assurer une transition en douceur.

« Je tiens à remercier François Laurin pour son leadership et son engagement envers la Banque Laurentienne. Plus tôt en 2020, il a avisé le conseil d’administration et l’équipe de direction qu’il souhaitait prendre sa retraite, mais il a accepté de prolonger son mandat jusqu’à cette année pour assurer un processus de succession harmonieux et pour soutenir mon entrée en fonction en tant que nouvelle chef de la direction. Grâce à son leadership, nous avons conservé une position solide en matière de capital et de liquidité. De plus, son rôle de mentor nous a permis de développer un excellent candidat interne pour occuper le poste de chef de la direction financière », a affirmé Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction.

« Je me sens privilégié d’avoir aidé à diriger la Banque Laurentienne au cours des cinq dernières années et je suis convaincu qu’Yvan connaîtra beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions, a déclaré M. Laurin. Je tiens à remercier mes collègues ainsi que tous nos clients et nos partenaires de m’avoir permis de vivre une expérience aussi enrichissante. »

Yvan Deschamps compte plus de 25 ans d’expérience à des postes de direction dans les secteurs de la finance et du développement corporatif. Il s’est joint à la Banque Laurentienne en 2016 en tant que vice-président, Développement corporatif, et occupe le poste de vice-président principal, Finance, Comptabilité et Développement corporatif depuis 2017. Avant cela, M. Deschamps a gravi les échelons et occupé divers postes chez Real Ventures, CAE Inc et Bell Canada, ainsi qu’à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il détient le titre de CPA, CGA et est diplômé de l’Université de Sherbrooke, où il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en finance.

« Yvan fait preuve d’un grand enthousiasme et possède une grande expertise financière, ce qui lui sera utile dans ce nouveau rôle. Je me réjouis de l’accueillir au sein du comité exécutif et de travailler avec lui pour redéfinir nos priorités, recentrer nos efforts et renouveler la passion et la fierté de nos employés. Ensemble, nous allons bâtir une équipe unie afin d’offrir une valeur durable à long terme à nos clients, à nos communautés et à nos actionnaires », a déclaré Mme Llewellyn.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44,2 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,8 milliards $.

