Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 8.1.2021 klo 15.00 (CET)

Savosolar on allekirjoittanut toimitussopimuksen aurinkolämpöjärjestelmästä AbSOLARille Cadaujaciin, Ranskaan

Savosolar on allekirjoittanut toimitussopimuksen AbSOLAR SAS:n kanssa aurinkolämpölaitoksen toimituksesta Cadaujaciin, Ranskaan. Toimitus on arvoltaan noin 300 tuhatta euroa. Järjestelmän toimitus tapahtuu vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Savosolar tiedotti 23. huhtikuuta 2020 voittaneensa pilottihankkeen AbSOLARille ja yksinoikeussopimuksesta AbSOLARin kanssa koskien kasvihuoneen lämmitykseen suunniteltua suurempaa projektia, jonka budjettiarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Nyt allekirjoitettu toimitussopimus koskee AbSOLARin pilottijärjestelmää, joka on odottanut päätöstä uusiutuvan energian tuesta.

Tämä AbSOLARin ensimmäinen järjestelmä yhdistää Savosolarin aurinkolämpöjärjestelmän AbSOLARin kausivarastoratkaisuun lämmön toimittamiseksi paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Järjestelmän tavoitteena on kattaa aurinkolämmöllä lähes 100 % vuositasolla tarvittavasta energiasta. Savosolarin toimitus sisältää n. 900 neliömetrin aurinkokeräinkentän, putkistot sekä pumppu- ja ohjausyksikön.

Suuremman projektin toimituksen odotetaan alkavan myös vuonna 2021.

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: ”Olemme iloisia, että tämä AbSOLARin ensimmäisen projektin toimitus on nyt lähtenyt liikkeelle. AbSOLARin koko järjestelmä, joka tullaan ottamaan käyttöön Cadaujacissa, on erittäin mielenkiintoinen, sillä se tarjoaa kaukolämpöverkolle täysin puhdasta lämpöä koko vuoden ajan. Uskomme, että tämä herättää kiinnostusta useisiin vastaaviin järjestelmiin tulevaisuudessa, mikä auttaa nopeuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä myös kaukolämmössä. Odotamme innolla jatkoyhteistyötä AbSOLARin kanssa, mikä jatkuu seuraavaksi kasvihuonehankkeella.”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 8.1.2021 klo 15.00 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.



