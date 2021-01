MONTRÉAL et TORONTO, 08 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) est heureux d'annoncer qu'il a conclu une entente conditionnelle pour l'achat de six propriétés industrielles à London (Ontario) et une entente conditionnelle pour l'achat de deux immeubles industriels à Edmonton (Alberta), et a complété une acquisition précédemment annoncée à Ajax (Ontario).



Le FPI a conclu des ententes conditionnelles d'achat et de vente de propriétés industrielles totalisant 117 500 000 $, ce qui ajoutera 1 299 340 pieds carrés de superficie locative brute (SLB) à son portefeuille. À l'issue de ces acquisitions, le FPI prévoit que le pourcentage du bénéfice d’exploitation net provenant de son portefeuille industriel passera d'environ 61% à environ 67%. Les parts émises en contrepartie du prix d’achat dans le cadre de ces acquisitions devraient accroître la capitalisation boursière du FPI d’environ 73 000 000 $. Les acquisitions sont conditionnelles à l’achèvement de la vérification diligente financière et immobilière et à l'approbation par la Bourse des émissions de parts envisagées dans le cadre de ces conventions d'achat.

« 2021 s'annonce comme une année marquante pour le FPI. Nous sommes très heureux d'annoncer ces acquisitions et les perspectives de croissance à court terme du FPI. » a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Nous sommes en discussion avec les vendeurs du portefeuille de London et établissons une relation avec eux depuis plusieurs années maintenant, ce qui permet d’aboutir à cette importante transaction hors marché. Les vendeurs ont démontré leur confiance dans le FPI, s'engageant à reprendre une part importante du prix d'achat en parts. Nous sommes impatients de poursuivre cette relation solide avec ces vendeurs qui, nous l'espérons, conduira à des opportunités d'acquisition supplémentaires dans le futur. Nous sommes également très heureux d’avoir clôturé l’acquisition de notre participation de 50% dans une propriété industrielle à Ajax (Ontario), que nous détenons maintenant en copropriété avec le vendeur et avec lequel nous avons également développé d’excellentes relations au fil des ans. Nous continuons d'avoir un solide portefeuille d'acquisitions potentielles et nous prévoyons que 2021 sera une année de croissance solide pour le FPI. Nous continuerons de nous concentrer sur l’acquisition de propriétés industrielles et nous croyons qu’accroître la pondération industrielle du portefeuille du FPI aura une incidence très positive sur la valorisation des parts du FPI. Nous sommes également toujours très déterminés à migrer vers la TSX, combiné à un regroupement de 4 parts pour 1 part, et nous espérons fournir une mise à jour à ce sujet très prochainement.

Portefeuille London (Ontario)

Le FPI a conclu une entente conditionnelle en vue d'acquérir six propriétés industrielles bien louées et bien entretenues à London (Ontario) totalisant 1 191 184 pieds carrés de SLB. Le prix d'achat global des propriétés est de 103 500 000 $, ce qui représente un taux de capitalisation initial de 6%, avec 65 600 150 $ du prix d'achat qui devrait être satisfait par l'émission de parts de société en commandite de catégorie B d'une filiale de société en commandite du FPI à une valeur de 1,91 $ par part, ce qui correspond approximativement au cours des parts du FPI au moment de la conclusion de la convention d'achat et de vente. Le FPI prévoit assumer la dette existante et mettre en place un nouveau financement sur certaines propriétés pour financer le reste du prix d'achat. On prévoit que le produit du nouveau financement excédant les liquidités nécessaires à la clôture sera redéployé pour acquérir d'autres propriétés dans l’actuel portefeuille d'acquisitions potentielles. L'acquisition est soumise à l'achèvement de la vérification diligente, des approbations de la Bourse et autres, et la clôture est prévue pour le 1er avril 2021. Le vendeur, qui entretient des relations de longue date avec de nombreux locataires des propriétés et possède une excellente connaissance du marché de London, continuera de gérer ces propriétés pour le FPI. Le FPI croit qu'il existe une possibilité de faire croître le bénéfice d’exploitation net de ces propriétés à mesure que les baux se renouvellent dans un environnement de hausse des taux de location industrielle en Ontario.

Propriétés d'Edmonton (Alberta)

Le FPI a conclu une entente conditionnelle visant l'acquisition de deux immeubles industriels à Edmonton (Alberta) totalisant 108 156 pieds carrés de SLB pour un prix d'achat de 14 000 000 $. Un montant de 7 000 000 $ du prix d'achat devrait être payé par l'émission de parts de société en commandite de catégorie B d'une filiale de société en commandite du FPI à une valeur de 2,05 $ par part. L'un des deux immeubles sous contrat est à locataire unique, tandis que l'autre est à locataires multiples. Les immeubles sont entièrement loués à des locataires qui ne font pas partie de l'industrie pétrolière et gazière. L'acquisition est soumise à l’achèvement de la vérification diligente, des approbations de la Bourse et autres, et la clôture est prévue pour le 1er mars 2021.

Clôture de l'acquisition d'Ajax (Ontario)

Le 31 décembre 2020, le FPI a complété l'acquisition d'une participation de 50% dans une propriété industrielle d'environ 500 000 pieds carrés à Ajax (Ontario), pour un prix d'achat de 28 500 000 $. Les 500 000 pieds carrés comprennent un bâtiment d’environ 95 000 pieds carrés qui sera nouvellement construit sur le site pour accueillir l’agrandissement du principal locataire de la propriété. Le vendeur sera responsable des coûts et de la gestion de la construction du nouveau bâtiment, et le FPI recevra une compensation des revenus, basée sur l’agrandissement complété, à compter de la date de clôture.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 75 propriétés comportant une superficie locative d’environ 4,4 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 112 175 000 parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 25 305 000 parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Ces énoncés prospectifs comprennent, mais sans s'y limiter, la réalisation prévue des acquisitions de London (Ontario) et d'Edmonton (Alberta), les perspectives de croissance du FPI, la possibilité qu'une pondération industrielle accrue du portefeuille du FPI ait une incidence positive sur l'évaluation des parts du FPI, la migration prévue vers la TSX combinée au regroupement de parts, la capacité de redéployer l'excédent des liquidités vers l'acquisition de propriétés additionnelles et la possibilité d'accroître les nouveaux revenus de location des propriétés de London (Ontario). Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs, y compris les risques, incertitudes et autres facteurs dont il est question dans les documents du FPI déposés à l'occasion auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.



Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

