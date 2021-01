SAN ANTONIO, Jan. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ:RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Lösungen hat heute seine Einstufung als Major Player in der Anbieteranalyse IDC MarketScape: Worldwide Application Management Services on the Cloud 2020 Vendor Assessment (Dokumenten-Nr. US46924517, November 2020) bekannt gegeben.In der ersten Ausgabe der IDC MarketScape werden 13 qualifizierte Unternehmen hinsichtlich ihres Angebots im Bereich Application Management (AM) und ihrer Performance auf dem Cloud-Markt bewertet. Dabei dienen die Marknachfrage und die erwarteten Kundenanforderungen als Bewertungsgrundlage.



Die Einstufung von Rackspace Technology in der Kategorie „Major Players“ würdigt den umfassenden Ansatz des Unternehmens, maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die an den primären Geschäftszielen der Kunden ausgerichtet sind.Kunden werden durch ein professionelles Full-Service-AM unterstützt, das Konfiguration, Datenservices sowie Monitoring und Wartung des Anwendungs-Hostings umfasst.Da wichtige IT-Ressourcen von Unternehmen zunehmend durch die Unterstützung von für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Anwendungen gebunden sind, werden AM und Optimierung für das Erreichen von Geschäftszielen künftig von grundlegender Bedeutung sein.

„Diese Einstufung ist eine Anerkennung für unsere fortgesetzten Investitionen in unsere Anwendungslösungsstrategie und in alle Bereiche des proaktiven Supports für unsere Kunden“, so Tolga Tarhan, CTO von Rackspace Technology.„Vertrauen herstellen durch fortlaufende Unterstützung und Priorisierung der Kundenziele und -probleme ist der entscheidende Punkt in unserem Lösungsdesign.Wenn wir die Erfolge im Jahr 2020 rekapitulieren, ist es großartig zu sehen, dass unser Ansatz „Process First, Technology Second“ für unsere Kunden so positive Ergebnisse bringt.“

Im IDC MarketScape wird angemerkt: „In Kundengesprächen hat IDC ermittelt, dass die Kunden von Rackspace Technology den Anbieter für seinen aufmerksamen und persönlichen Kundenservice schätzen.Die Kunden gaben an, dass Rackspace Technology ein breites Expertenwissen bei geschäftskritischen Paketanwendungen mitbringe und über äußerst differenzierte Projektmanagementkompetenzen verfüge. Darüber hinaus biete das Unternehmen durch mehrjährige Beziehungen eine hohe Konsistenz.“

Die AM-Services von Rackspace Technology bieten Zugang zu erweiterten technischen Ressourcen für die Optimierung von Kundenanwendungen. Darüber hinaus bieten sie Anwendungsexpertise, Best Practices, Nutzungseinblicke und proaktiven Support für die Bereitstellung von Kundenanwendungen, damit Kunden das Beste aus ihrer Technologie herausholen können.Die AM-Services von Rackspace Technology in der Cloud bieten zudem Analysefunktionen, die über seine BI- und Database-as-a-Service-Lösungen für eine Vielzahl beliebter Open-Source-Datenbanktechnologien bereitgestellt werden.

„IDC verzeichnet einen Anstieg der Nachfrage nach Anwendungsmanagement-Services der nächsten Generation.Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, einen größeren Teil ihres Anwendungsportfolios in der Cloud zu hosten. Dabei stehen sie jedoch großen Herausforderungen gegenüber, wenn es darum geht, komplexe Portfolios in die Cloud zu überführen und die nötigen Skillsets und Governance-Modelle für ein modernes Anwendungsmanagement aufzubauen.Anbieter von Application Services, die ein größeres Spektrum von Services anbieten – also nicht nur bei der Modernisierung und Migration von Anwendungen in die Cloud helfen, sondern darüber hinaus ein erweitertes Application Management anbieten – bieten daher große Vorteile. Sie sind hervorragend aufgestellt, um Kunden bei der Überführung ihrer Anwendungsportfolios zu unterstützen, und ermöglichen es ihnen zudem, von den Vorteilen eines modernen Application Managements zu profitieren“, so Peter Marston, Research Director, Worldwide Intelligence Application Services, IDC.

Weitere Informationen zu den AM-Angeboten von Rackspace Technology finden Sie auf seiner Website .

Ein Auszug aus dem Bericht kann hier abgerufen werden .

Über IDC MarketScape: Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape bietet einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt.Bei der Forschungsmethodik kommt ein strenges Bewertungsverfahren zum Einsatz, das sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und eine grafische Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes ermöglicht.IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem IT- und Telekommunikationsanbieter bezüglich ihrer Produkt- und Serviceangebote, ihres Leistungsvermögens und ihrer Strategien sowie aktueller und zukünftiger Faktoren für den Markterfolg verglichen werden können.Darüber hinaus erhalten Technologiekäufer damit eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen ihrer aktuellen und potenziellen Anbieter.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten.Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.