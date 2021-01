Lannion, le 08/01/2021 – 17h45

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2020 :

23 498 titres

453 611,15 euros en espèces

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 84 673 titres 962 838,86 € 345 transactions VENTE 10,387 titres 1 088 613,13 € 285 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

32 372 titres

330 327,11 euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 683 titres

319 729,50 euros en espèces

Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre de l’acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaines informations :

publication du CA annuel 2020 et objectifs 2023, le 25/01/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des dispositifs haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

Annexe : détail des opérations journalières

LBIRD FP Achats Vente Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 345 84 673 962 838,86 285 93 547 1 088 613,13 01/07/2020 2 521 5 897,84 1 1 11,44 02/07/2020 1 1 11,52 2 167 1 923,84 03/07/2020 3 934 10 459,24 1 1 11,48 06/07/2020 3 857 9 464,50 2 250 2 835,00 07/07/2020 2 511 5 559,80 2 781 8 684,60 08/07/2020 11 779 8 571,80 2 791 8 828,42 09/07/2020 1 1 11,20 4 2 481 28 295,20 10/07/2020 1 1 11,54 2 731 8 435,74 13/07/2020 2 42 473,76 4 2 251 26 123,08 14/07/2020 1 1 11,66 6 3 471 41 329,26 15/07/2020 1 1 12,28 4 1 831 22 677,28 16/07/2020 5 3 224 38 797,16 2 180 2 253,58 17/07/2020 2 93 1 104,96 1 1 12,00 20/07/2020 1 1 12,00 1 1 12,00 21/07/2020 1 1 12,00 1 1 12,00 22/07/2020 1 1 12,00 1 1 12,00 23/07/2020 11 818 9 808,95 1 1 12,06 24/07/2020 4 2 481 29 302,78 1 1 11,98 27/07/2020 2 540 6 350,40 1 1 11,76 28/07/2020 4 2 081 24 009,48 1 1 11,68 29/07/2020 3 1 511 16 906,90 1 1 11,30 30/07/2020 2 2 22,40 7 4 681 54 874,80 31/07/2020 3 1 426 16 734,40 4 1 763 21 392,40 03/08/2020 2 581 6 728,30 3 1 134 13 504,06 04/08/2020 2 306 3 549,84 2 2 23,68 05/08/2020 1 1 11,62 1 1 11,62 06/08/2020 1 1 11,62 1 1 11,62 07/08/2020 3 1 761 20 062,50 1 1 11,50 10/08/2020 1 1 11,30 1 1 11,30 11/08/2020 1 1 11,50 3 1 501 17 432,30 12/08/2020 1 1 11,86 2 581 6 902,26 13/08/2020 2 341 4 017,10 1 1 11,90 14/08/2020 2 535 6 270,40 0 0 0,00 17/08/2020 1 1 11,98 2 591 7 150,98 18/08/2020 1 1 12,16 1 1 12,16 19/08/2020 2 74 882,26 1 1 12,10 20/08/2020 3 566 6 686,08 1 1 11,98 21/08/2020 2 261 3 048,58 2 641 7 640,58 24/08/2020 2 19 223,06 2 115 1 377,46 25/08/2020 2 185 2 171,98 1 1 11,82 26/08/2020 2 2 23,32 1 1 11,66 27/08/2020 1 1 11,72 2 631 7 508,72 28/08/2020 1 1 12,00 2 399 4 811,88 31/08/2020 4 2 331 27 434,26 1 1 12,06 01/09/2020 1 1 11,68 1 1 11,68 02/09/2020 3 475 5 527,02 1 1 11,74 03/09/2020 3 1 131 13 045,60 1 1 11,60 04/09/2020 3 1 101 12 523,48 1 1 11,48 07/09/2020 3 1 071 11 989,50 1 1 11,30 08/09/2020 3 527 5 864,96 2 751 8 561,40 09/09/2020 2 371 4 096,08 2 211 2 380,08 10/09/2020 5 2 390 25 792,48 1 1 11,16 11/09/2020 4 1 951 20 730,34 2 167 1 830,10 14/09/2020 1 1 10,74 2 117 1 293,70 15/09/2020 2 11 120,12 2 2 22,08 16/09/2020 1 1 11,06 1 1 11,06 17/09/2020 2 321 3 524,66 1 1 11,06 18/09/2020 1 1 11,18 1 1 11,18 21/09/2020 13 7 097 74 184,20 1 1 10,90 22/09/2020 4 1 036 10 566,60 1 1 10,50 23/09/2020 4 1 229 12 569,54 2 579 6 114,18 24/09/2020 4 768 7 950,74 1 1 10,58 25/09/2020 5 1 591 16 369,80 4 2 064 22 117,20 28/09/2020 2 231 2 383,92 1 1 10,32 29/09/2020 1 1 10,38 1 1 10,38 30/09/2020 2 231 2 365,50 1 1 10,30 01/10/2020 3 458 4 741,66 1 1 10,34 02/10/2020 1 1 10,30 1 1 10,30 05/10/2020 2 246 2 553,64 1 1 10,54 06/10/2020 2 98 1 011,40 2 377 3 980,92 07/10/2020 1 1 10,36 1 1 10,36 08/10/2020 1 1 10,46 2 124 1 292,12 09/10/2020 3 551 5 642,80 1 1 10,40 12/10/2020 1 1 10,22 2 241 2 515,82 13/10/2020 4 1 161 11 721,80 3 1 479 15 451,12 14/10/2020 3 852 8 731,76 1 1 10,32 15/10/2020 3 831 8 466,42 1 1 10,22 16/10/2020 2 11 112,66 2 2 20,92 19/10/2020 3 801 8 096,94 1 1 10,14 20/10/2020 2 100 996,14 3 1 418 14 517,68 21/10/2020 1 1 10,30 2 1 001 10 370,30 22/10/2020 1 1 10,36 1 1 10,36 23/10/2020 1 1 10,20 1 1 10,20 26/10/2020 4 1 241 12 491,72 1 1 10,12 27/10/2020 1 1 10,06 2 501 5 040,06 28/10/2020 4 1 181 11 817,66 1 1 10,06 29/10/2020 7 2 221 20 722,84 1 1 9,64 30/10/2020 1 1 9,20 3 1 871 17 441,60 02/11/2020 1 1 9,40 3 1 791 17 176,60 03/11/2020 3 850 8 124,42 1 1 9,54 04/11/2020 2 136 1 289,48 3 1 241 12 052,88 05/11/2020 1 1 9,63 5 2 991 30 043,63 06/11/2020 1 1 10,52 1 1 10,52 09/11/2020 2 501 5 200,58 11 10 461 115 817,18 10/11/2020 4 2 431 28 394,64 1 1 11,84 11/11/2020 2 631 7 357,56 1 1 11,76 12/11/2020 4 1 701 19 406,60 2 341 4 010,00 13/11/2020 4 1 691 18 430,00 1 1 11,00 16/11/2020 1 1 10,94 7 5 452 60 745,70 17/11/2020 1 1 11,50 1 1 11,50 18/11/2020 3 1 671 18 843,98 1 1 11,38 19/11/2020 3 961 10 599,66 1 1 11,06 20/11/2020 1 1 11,10 3 1 540 17 252,62 23/11/2020 2 36 399,80 2 1 411 16 000,70 24/11/2020 1 1 11,44 10 7 691 91 188,84 25/11/2020 5 3 481 42 545,08 3 1 081 13 794,08 26/11/2020 2 102 1 242,36 1 1 12,18 27/11/2020 3 1 141 13 885,20 1 1 12,20 30/11/2020 4 2 111 25 055,82 1 1 12,02 01/12/2020 1 1 11,82 1 1 11,82 02/12/2020 1 1 12,12 9 6 051 74 184,72 03/12/2020 2 725 9 149,78 2 1 061 13 686,90 04/12/2020 4 2 301 29 030,56 1 1 12,76 07/12/2020 1 1 12,66 2 125 1 584,98 08/12/2020 1 1 12,78 7 4 421 57 312,38 09/12/2020 4 2 551 33 137,68 1 1 13,28 10/12/2020 4 2 271 28 606,34 1 1 12,74 11/12/2020 1 1 12,60 10 1 991 24 880,14 22/11/2020 1 1 12,72 4 3 001 38 765,32 14/12/2020 1 1 13,20 4 2 681 35 543,60 15/12/2020 1 1 13,50 2 175 2 369,46 16/12/2020 1 1 13,32 1 1 13,32 17/12/2020 2 921 12 249,34 1 1 13,34 18/12/2020 16 1 961 25 873,22 2 841 11 168,42 22/12/2020 20 1 351 17 595,14 2 2 26,68 23/12/2020 1 1 13,02 12 2 350 31 065,12 24/12/2020 1 1 13,52 12 900 12 187,12 25/12/2020 0 0 0,00 0 0 0,00 28/12/2020 1 1 13,44 1 1 13,44 29/12/2020 5 1 030 14 543,60 0 0 0,00 30/12/2020 1 1 14,02 1 1 14,02 31/12/2020 1 1 14,28 1 1 14,28

