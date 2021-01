Communiqué de presse Ecully, le 8 janvier 2021





Calendrier financier 2021

SPINEWAY (ISIN : FR0011398874 – ALSPW), spécialisée dans le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale, annonce aujourd’hui son calendrier financier* pour l’année 2021 :

14 janvier 2021 : Chiffre d’affaires 2020 26 février 2021 : Résultats annuels 2020 2 mars 2021 : Réunion sur les Résultats annuels 15 avril 2021 : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021 13 juillet 2021 : Chiffre d’affaires 1er semestre 2021 6 septembre 2021 : Résultats semestriels 2021 8 septembre 2021 : Réunion sur les Résultats semestriels 14 octobre 2021 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2021

* Ce calendrier est indicatif et Spineway se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus s’il le jugeait nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

