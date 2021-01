Paris, le 8 janvier 2021

Bilan annuel du contrat de liquidité PAULIC MEUNERIE contracté avec la société AUREL BGC

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PAULIC MEUNERIE à

AUREL BGC, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

45.586,72 €

16 382 titres

Nombre de transactions effectuées :

Achat : 224

Vente : 220

Quantité de titres négociés :

Achat : 88 947 titres

Vente : 72 565 titres

Capitaux négociés :

Achat : 473.381,47 €

Vente : 368.968,19 €

Il est rappelé qu’au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

127.752,95 €

2 526 titres





A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2019, les trois moulins de l’Entreprise ont permis de générer un chiffre d’affaires de 8,6 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blés à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

Pour plus d'informations, visitez www.PAULICMEUNERIE.com

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires annuel 2020

21 janvier 2021

Directeur Administratif et Financier



blehari@actifin.fr







idray@actifin.fr







