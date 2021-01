Le Groupe ADLPartner publie son calendrier de communication financière pour l’année 2021.



Publication Date Chiffre d'affaires annuel 2020 Vendredi 26 février 2021 Résultats annuels 2020 Vendredi 26 mars 2021 Rapport annuel 2020 Vendredi 16 avril 2021 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 Vendredi 28 mai 2021 Assemblée générale Vendredi 18 juin 2021 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 Vendredi 27 août 2021 Résultats semestriels 2021 /

Rapport financier semestriel Vendredi 24 septembre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 Vendredi 26 novembre 2021

Toutes les dates annoncées s’entendent après clôture de bourse. Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modification.

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe ADLPartner a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et emploie plus de 500 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlperformance.com

CONTACTS

ADLPartner

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@adlpartner.fr



Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

adlpartner@calyptus.net





