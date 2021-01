TORONTO, 08 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui que son usine de production de zinc (l’« affinerie ») située à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec, avait atteint ses objectifs de production de zinc pour 2020, soit entre 260 000 et 270 000 tonnes. La production de zinc a augmenté de 2,1 % pour s’établir à 268 387 tonnes, comparativement à 262 965 tonnes en 2019.



Résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2020

Le Fonds prévoit qu’il présentera, à la fin de février 2021, ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, veuillez consulter son site Web, à l’adresse : www.fondsderevenunoranda.com .

