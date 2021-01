Saint-Herblain (France), 11 janvier 2021 – Valneva SE , société spécialisée dans les vaccins contre les maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui avoir nommé Perry Celentano comme Chief Operating Officer (COO) à titre intérimaire, pour soutenir le développement des sites de production de Livingston et Solna.

Perry Celentano possède une très grande expérience professionnelle dans l’industrie pharmaceutique et celle des vaccins, notamment chez Merck, Novartis et Dynavax. Perry sera basé sur le site de Livingston du Groupe où la première phase de production du candidat vaccin contre la COVID-19, VLA2001, est menée. Le Groupe produit également sur ce site son vaccin contre l’encéphalite japonaise et son candidat vaccin contre le chikungunya.

Valneva, qui avait annoncé fin 2020 le départ en retraite de son directeur financier David Lawrence, a décidé de retenir ses services comme Chief Financial Officer à titre intérimaire, potentiellement jusqu’au milieu de l’année 2021. David apportera son soutien au déroulement de la stratégie en cours, notamment pour les relations investisseurs et les collaborations-clés du Groupe, dont celle avec le gouvernement britannique pour le candidat vaccin contre la COVID-19. Le Groupe avait précédemment annoncé que, suite à son départ en retraite, David Lawrence apporterait en 2021 son soutien au CEO de Valneva dans le cadre d’une activité de conseil.

Thomas Lingelbach, CEO de Valneva, a indiqué, « Valneva ne cesse de se renforcer et il est important que nous continuions également à nous renforcer avec des dirigeants expérimentés. Je me réjouis d'accueillir Perry au sein de notre société ; c'est un expert et un leader qui possède une très forte expérience en matière d’opérations pharmaceutiques et de production. Il jouera un rôle essentiel dans l'exécution de notre stratégie de fabrication de notre candidat vaccin contre la COVID-19. Je suis également ravi que David ait accepté de continuer à soutenir Valneva et de travailler personnellement avec moi sur nos objectifs à court terme. Il connaît très bien notre société et nos investisseurs, et jouera donc un rôle essentiel dans le déroulement de nos stratégies de formation de capital et de croissance. Ces nominations permettent également à Valneva d’avoir davantage de temps pour trouver les meilleurs candidats pour des rôles permanents alors que nous traversons une étape importante de notre évolution. »

Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies générant d’importants besoins médicaux. Le Groupe possède un solide portefeuille de vaccins en développement dont des candidats vaccins uniques contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le chikungunya. Valneva possède par ailleurs deux vaccins sur le marché, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL1 dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC®. Valneva compte plus de 500 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis.





1 Le vaccin DUKORAL® ne bénéficie pas de l’indication ETEC en France

















