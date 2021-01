Tecan nimmt als Leadinvestor an Serie-B-Finanzierungsrunde von Labforward teil, einem Anbieter von intelligenten Softwaretools für Forschungslabors

Die Investition von EUR 4 Millionen stützt sich auf die laufende Zusammenarbeit mit Labforward im Bereich von Konnektivitäts-Software für die Detektionsgeräte von Tecan

Männedorf, Schweiz, 11. Januar 2021 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Leadinvestor an der Serie-B-Finanzierungsrunde der Labforward GmbH teilgenommen hat, einem Anbieter von intelligenten Softwaretools für Forschungslabors. Mit einer Investition von EUR 4.0 Millionen (CHF 4.3 Millionen) in die Berliner Firma erwarb Tecan 10 % an Labforward. Die Investition baut auf einer laufenden Zusammenarbeit im Bereich von Konnektivitäts-Software für die Detektionsgeräte von Tecan auf und unterstützt die strategische Ausrichtung, das digitale Angebot in einem offenen digitalen Ökosystem auszubauen.

In Labors steigt der Bedarf nach benutzerfreundlichen Lösungen, die Laborgeräte in einen breit angelegten Arbeitsablauf integrieren und den Zugang zu den wesentlichen Instrumentenfunktionen sowie die elektronische Datenerfassung ermöglichen. Das führende Produkt von Labforward, die elektronische Laborjournal-Software (ELN, Electronic Lab Notebook) Labfolder, hilft Forschern, ihre Experimente zu dokumentieren und ihre Daten in Sekunden abzurufen. Es wird bereits von mehr als 40'000 registrierten Benutzern verwendet, die hauptsächlich in der Life-Science-Forschung arbeiten. Des Weiteren vertreibt das Unternehmen die Internet-of-Things-Plattform Laboperator, die Laborgeräte und -anlagen aus der Ferne steuern und überwachen, sowie strukturierte und automatisierte Arbeitsabläufe mit Datenerhebung durchführen kann.

«Wir sind überzeugt, dass das Labor der Zukunft neben innovativen Instrumenten und Verbrauchsmaterialien offene digitale Lösungen braucht, mit breiter Konnektivität und der Fähigkeit, zahlreiche unterschiedliche Geräte zu integrieren. Diese Kapitalbeteiligung stärkt unsere Beziehung zu Labforward, einem führenden innovativen Hersteller von intelligenten Softwaretools für Labors», so Erik Norström, Executive Vice President und Head Corporate Development von Tecan. «Tecan hat eine Reihe von Softwarelösungen entwickelt, etwa Introspect und Tecan Connect, die Laborbenutzer mit allen Daten zur Betriebszeit der Instrumente, dem Bedarf an Verbrauchsmaterialien und der Fehlerbehebung sowie mit Echtzeitinformationen zum Status der einzelnen Geräte versorgt. Partnerschaften und ausgewählte Kapitalbeteiligungen an Anbietern innovativer Labordigitalisierungslösungen sind eine grossartige Möglichkeit, unsere eigenen Entwicklungsbemühungen zu ergänzen und daher Bestandteil unserer umfassenden Digitalisierungsstrategie.»

Dr. Simon Bungers, Mitgründer und CEO von Labforward kommentierte: «Das Investment von Tecan zeigt uns, dass wir mit unserer Software-Suite zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Gleichzeitig können wir gemeinsam demonstrieren, dass eine offene Software-Plattform wie Labforward eine Gelegenheit für Laborgerätehersteller ist, an der Digitalisierung der Branche aktiv und kundenorientiert teilzuhaben.»

Im Rahmen einer im letzten Jahr gestarteten Zusammenarbeit führte Labforward die Well-Plate-Templates ein, die eine klare Benutzeroberfläche zur Steuerung der Mikroplatten-Reader von Tecan bieten und die elektronische Datenerfassung in Labfolder ermöglichen. Mit der praktischen Anwendung können Multiwell-Experimente gestaltet, Probenvorbereitungsschritte dokumentiert, Detektionsprotokolle ausgeführt und die Daten der Experimente aufgezeichnet und verwaltet werden.

Mehr zu Labforward: https://www.labforward.io/

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2019 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 637 Mio. (USD 643 Mio.; EUR 574 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

