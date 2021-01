CFO en lid van de Raad van Bestuur Hans Janssen heeft aangekondigd Heijmans NV te gaan verlaten en na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders per 15 april 2021 terug te treden. Hij zal zijn loopbaan bij FrieslandCampina voortzetten waar hij benoemd zal worden tot CFO.



De Raad van Commissarissen bedankt Hans voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling en versterking van Heijmans in afgelopen ruim drie-en-half jaar. Zowel de Raad van Commissarissen als de voorzitter Raad van Bestuur Ton Hillen betreuren het vertrek van Hans, maar respecteren zijn keuze.



De Raad van Commissarissen is gestart met een proces om te komen tot de benoeming

van een nieuwe financieel bestuurder.



Over Heijmans

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen

van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde

leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra.

Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen

we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl.

